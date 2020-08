En un discurso conciliador, Melania Trump buscó acercarse a los afectados por el COVID-19: "No están solos"

La primera dama, figura en la segunda noche de la convención republicana (Foto: AFP)

"Sé que muchas personas están ansiosas y algunas se sienten impotentes. Quiero que sepan que no están solos", fue una de las ideas centrales del conciliador mensaje que envió la primera dama en el segundo día de la convención republicana.

Melania Trump, la tercera esposa del presidente Donald Trump, marcó un claro contraste con el tono agresivo de campaña que tuvo el discurso, por ejemplo, de Michelle Obama, la exprimera dama, en la convención demócrata.

Melania utilizó un tono pausado y calmo en todo su mensaje. Se expresó con una voz compasiva, marcando una empatía con quienes sufren por el COVID-19. Y con ese estilo, defendió las tareas realizadas contra la pandemia por la administración Trump, justamente uno de los principales puntos de crítica a su gestión.

La primera dama habló desde los jardines de la Casa Blanca (Foto: AFP).

Melania apareció desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, con el presidente en primera fila en medio de una audiencia. Llamó la atención que, en su mayoría, nadie utilizó tapabocas ni se guardó la distancia social entre las sillas.

Melania reconoció el impacto del "enemigo invisible", que se cobró la vida de unos 178.000 estadounidenses y sumió al país en una aguda recesión.

Sin críticas a los demócratas

"No quiero usar mi tiempo precioso en atacar al otro lado. Como vimos la semana pasada, eso sólo sirve para dividir más al país. Yo estoy aquí porque quiero apoyar a mi marido”, dijo Melania para evitar responder los cuestionamientos de la convención demócrata de la semana pasada.

El sueño americano

La primera dama, de origen esloveno, contó que creció en un país bajo la órbita del comunismo y siempre tuvo como meta personal cumplir sus sueños y desarrollarse en los Estados Unidos. Usó esos recuerdos para decir que el país es una conjunción de etnias y credos, y que ese es uno de sus componentes fundamentales. Otra definición que contrastó con las habituales expresiones de Trump sobre la inmigración.

El problema racial

Fue otro de los temas de estricta actualidad que mencionó. Mientras se desarrollaban los hechos de violencia en Wisconsin, la primera dama reconoció: “La dura realidad es que no estamos orgullosos de algunas partes de la historia de Estados Unidos".

Por cuatro años más

Melania, al finalizar su discurso, recibió un cálido saludo de su esposo (Foto: AFP).

Al pedir el apoyo para su esposo para ser presidende por otro período, lo definió como "un político no tradicional: no solo habla, sino que obtiene resultados", y que "no ha perdido ni perderá el foco" en la gente más allá de "titulares negativos o falsos en los medios o ataques" de sus opositores.