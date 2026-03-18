Adiós a la licencia de conducir: las personas mayores de 65 años no podrán renovarla

Uno de los principales cambios que impacta en este grupo etario tiene que ver con la duración de la licencia de conducir. Mientras que en adultos más jóvenes el permiso puede tener una vigencia de hasta 10 años, a partir de los 65 este plazo se reduce considerablemente.

Desde esa edad, la licencia debe renovarse cada cinco años, lo que implica un seguimiento más cercano del estado de salud del conductor. Esta modificación no es casual: responde a la necesidad de detectar a tiempo posibles limitaciones que puedan afectar la conducción.

Pero eso no es todo. En ciertos casos, incluso ese período puede acortarse aún más. Si en los controles médicos se detecta alguna condición particular, las autoridades pueden establecer renovaciones más frecuentes, de uno o dos años.

Este sistema introduce una lógica más personalizada: cada conductor es evaluado según su situación individual, y no únicamente por su edad.

La prueba clave: el examen psicotécnico obligatorio

El punto central de la renovación para mayores de 65 años es la realización de un examen psicotécnico obligatorio. Sin esta evaluación aprobada, no es posible completar el trámite.

Estos controles se realizan en centros habilitados y están diseñados para medir capacidades fundamentales para la conducción segura. Entre los aspectos que se analizan, se destacan:

La visión , considerada uno de los factores más determinantes al volante.

La audición , clave para percibir señales y advertencias del entorno.

Los reflejos , esenciales para reaccionar ante imprevistos.

La coordinación motriz , que influye directamente en el manejo del vehículo.

El estado cognitivo, vinculado a la toma de decisiones y la atención.

Según el Real Automóvil Club de España, estas pruebas no son uniformes para todos los conductores. Por el contrario, se adaptan a las condiciones particulares de cada persona, lo que permite obtener un diagnóstico más preciso.

En algunos casos, el resultado puede ser “apto con condiciones”. Esto significa que el conductor podrá seguir manejando, pero con ciertas limitaciones, como por ejemplo:

Conducir únicamente durante el día.

Uso obligatorio de lentes correctivos.

Restricciones en determinadas vías o condiciones climáticas.

Qué pasa si no se aprueba el examen

No superar la evaluación psicotécnica tiene consecuencias directas. Sin un informe médico favorable, la licencia de conducir no se renueva, lo que implica la imposibilidad legal de seguir conduciendo.

Este criterio se aplica de manera estricta, pero también individual. Es decir, no existe una prohibición generalizada por edad, sino que cada caso se analiza en función de los resultados obtenidos en el examen.

La decisión final depende del diagnóstico profesional: si se determina que las capacidades del conductor están comprometidas, la renovación será rechazada o condicionada.

Seguridad vial vs. autonomía personal: el debate de fondo

El endurecimiento de estos controles reabre un debate que atraviesa a muchas sociedades: cómo equilibrar la seguridad vial con el derecho a la autonomía de las personas mayores.

Por un lado, los datos indican que ciertas capacidades pueden deteriorarse con la edad, lo que incrementa el riesgo en la conducción. Por otro, muchas personas mayores mantienen un nivel de actividad y lucidez que les permite conducir sin inconvenientes.

Frente a este dilema, el modelo adoptado busca un punto intermedio: evaluaciones periódicas, personalizadas y basadas en evidencia médica, en lugar de restricciones generalizadas.

El impacto del envejecimiento poblacional

El trasfondo de estas medidas está vinculado a un fenómeno demográfico ineludible. La población envejece y lo hace de manera sostenida, lo que implica un aumento en la cantidad de conductores mayores en circulación.

Este cambio obliga a repensar las normativas vigentes. Ya no se trata solo de controlar, sino de adaptar los sistemas de evaluación a una realidad más compleja y diversa.

En este contexto, las revisiones periódicas se convierten en una herramienta clave para detectar a tiempo posibles riesgos y prevenir accidentes, sin excluir automáticamente a quienes aún están en condiciones de conducir.

Una renovación condicionada, pero no restringida por edad

A diferencia de lo que muchas veces se cree, no existe una edad límite para conducir. La normativa vigente establece que la aptitud depende exclusivamente del estado físico y mental del conductor.

Esto significa que una persona mayor de 65, 70 o incluso más años puede seguir conduciendo sin problemas, siempre y cuando supere las evaluaciones correspondientes.

La renovación de la licencia, entonces, no desaparece, pero sí queda sujeta a un control más riguroso. El permiso sigue vigente, pero condicionado a revisiones que acrediten la capacidad para manejar de forma segura.