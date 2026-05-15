El dólar mayorista bajó por primera vez en mayo y la brecha con el techo de la banda alcanzó el nivel más alto en meses

En el segmento minorista, el dólar oficial subió $5 y cerró a $1.420 para la venta en la cotización del Banco Nación. En consecuencia, el dólar tarjeta quedó en $1.846.

A su vez, el promedio relevado por el Banco Central entre las distintas entidades financieras ubicó al dólar minorista en $1.419,13.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó a $1.429,20, mientras que el contado con liquidación cerró en $1.491,23. En el mercado informal, el dólar blue avanzó $5 y finalizó a $1.425 para la venta en las cuevas de la city porteña.

El Banco Central superó los U$S 8.000 millones en compras

El Banco Central volvió a cerrar la jornada del jueves con saldo positivo en el mercado cambiario y ya acumula compras por más de U$S 8.000 millones en lo que va de 2026.

banco-central-1203451 El Banco Central ya acumula compras por más de U$S 8.000 millones en lo que va de 2026. (Foto: archivo)

La autoridad monetaria adquirió U$S 140 millones en la última rueda, con lo que el saldo acumulado del año alcanzó los U$S 8.012 millones.

Durante mayo, las compras oficiales ya suman U$S 861 millones, impulsadas por un escenario de fuerte ingreso de divisas del sector privado, que le permitió al organismo continuar con la recomposición de reservas.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron U$S 337 millones respecto de la jornada anterior y cerraron en U$S 46.194 millones.

Qué mira el mercado

La combinación entre la liquidación de exportaciones, la oferta privada de dólares y las compras oficiales continúa sosteniendo la estabilidad del tipo de cambio oficial.

De todos modos, la caída de reservas pese al saldo comprador del Banco Central volvió a generar atención entre los operadores, que siguen de cerca no solo el volumen de compras de la autoridad monetaria, sino también su capacidad para conservar esos dólares dentro de las reservas.