Adiós a un rito de Wimbledon: por qué cancelaron la exigencia de que las mujeres se vistan de blanco

wimbledon antiguo.jpg La vestimenta enteramente blanca, una exigencia para Wimbledon desde fines de 1800. (Foto: Gentileza The observer)

Pero desde este año, el reclamo permanente de las mujeres tuvo su efecto. Podrán utilizar ropa interior (la bombacha) de otro color. ¿Por qué? Para evitar la incomodidad que representa para las tenistas jugar con esa prenda de color blanca cuando están en su período de menstruación.

Muchas tenistas manifestaron que la presión que sienten por no sufrir "ningún inconveniente" les quita la concentración necesaria para jugar el torneo más importante del año.

Desde esta edición, el All England Cricket and Tennis Club ya no exige ese requisito para disputar el abierto de Wimbledon.

Noticia en desarrollo.