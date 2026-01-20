Alarma en la costa: cierran playas muy concurridas por ataques de tiburones y hay alerta máxima

El último ataque se produjo cerca de Point Plomer, en la región de Port Macquarie, donde un surfista de 39 años resultó herido al ser mordido por un tiburón, aunque su tabla absorbió gran parte del impacto y pudo llegar a la orilla con lesiones menores. En días anteriores, otros ataques ocurrieron en playas de Sydney: un hombre joven resultó con heridas y un niño de 12 años fue hospitalizado en estado crítico tras ser mordido en el agua. Otro menor escapó ileso después de que el tiburón mordiera su tabla.

Expertos marinos señalan que estos ataques siguen siendo raros comparados con el número de personas que visitan las playas cada verano, aunque apuntan a una combinación de factores climáticos: más lluvias, menor visibilidad en el agua y mayor presencia de tiburones cerca de la costa.

Playas cerradas: tiburones en la costa

En Australia hay una preocupación permanente por los tiburones y la posibilidad de ataques a los bañistas. Convergen varios factores para este problema.

Australia es una enorme isla rodeada por el océano Pacífico e Índico.

Es una zona con grandes playas muy apreciadas en verano

Tiene lugares especiales con olas que son las preferidas de los surfistas del mundo.

Hay más de 182 especies de tiburones registradas en las aguas que bañan a Australia.

registradas en las aguas que bañan a Australia. Tres de las especies que más atacan al ser humano están en Australia: tiburón blanco, tiburón tigre y tiburón toro)

Esta vez, en solo 48 horas, se registraron 4 ataques a personas. Todas ellas en la zona oriental de Australia, desde Sidney hacia el norte. Los cuatro ataques obligaron a intervenciones de rescate inmediatas y en el caso de un niño, terminó internado por las heridas recibidas. Pero ninguno fue mortal.

tiburones en Australia 2 Avistaje de tiburones. Playa cerrada. Los carteles que se repiten en las costas de Australia. (Foto: Reuters)

Por eso, en Australia se ha generado un debate intensificado sobre seguridad costera y los factores ambientales que podrían estar influyendo en el comportamiento de los tiburones. Mientras tanto, todas esas playas -muy buscadas cada verano por los turistas- mantendrán la prohibición de bañarse en el mar, además de reforzar la cantidad de carteles ya habituales que dicen: "Peligro, zona de tiburones avistados cerca de la costa"

Las autoridades de Surf Life Saving NSW cerraron accesos al mar y recomendaron que los residentes opten por piscinas locales ante la inseguridad en el agua. La respuesta fue rápida, con drones, patrullas acuáticas y advertencias públicas para evitar nadar o surfear en el océano mientras se evalúa el riesgo.

tiburones en australia 1 Los carteles que advierten a los turistas son insuficientes. Cerraron el acceso al mar. (foto: Reuters)

Una explicación posible: ¿Más tiburones por el cambio climático?

Aunque los ataques de tiburón suscitan alarma en la opinión pública, expertos señalan que no son un fenómeno nuevo ni necesariamente una señal de que los tiburones “están atacando más”. Los especialistas en el tema apuntan a un fenómeno curioso: el cambio climático.

Creen que una c ombinación de factores ambientales, humanos y biológicos puede estar aumentando la probabilidad de encuentros accidentales. En recientes análisis y estudios globales, se ha observado que en algunas regiones costeras, incluida parte del este de Australia, las tasas de ataques de tiburón han aumentado en las últimas décadas. Los datos indican que los tiburones aparecen con mayor frecuencia cerca de zonas con actividad humana, lo que incrementa la posibilidad de encuentros casuales.

Un factor que se menciona recurrentemente entre científicos y especialistas marinos es el cambio climático y su influencia en los patrones migratorios y de comportamiento de los tiburones. Con el aumento de la temperatura de los océanos, especies como el tiburón toro -capaz de tolerar aguas menos salinas y mezclas de agua dulce y salada- están moviéndose más hacia el sur y acercándose a las costas donde antes eran menos frecuentes.

Este desplazamiento parece estar siendo reforzado por episodios meteorológicos más extremos, como lluvias intensas que generan aguas turbias y mezcladas de ríos y mares, condiciones que atraen bancos de peces pequeños - la principal presa de muchos tiburones - y, a su vez, acercan a los predadores a la línea costera. La mezcla de agua dulce y salada de los estuarios puede resultar especialmente atractiva para tiburones toro, que se sienten cómodos tanto en agua salada como en zonas más cercanas a la desembocadura de ríos.

Muchos científicos relacionan además el calentamiento de los océanos con cambios en los hábitats marinos, llevando a tiburones y otras especies a expandir su rango geográfico en busca de temperaturas ideales y alimento. Esto, sumado a más personas en el agua durante veranos cada vez más cálidos, puede elevar las probabilidades de contacto humano-tiburón.

Pese a las preocupaciones, los expertos insisten en que los ataques de tiburón siguen siendo raros, pero van en aumento. En Australia se registran normalmente alrededor de 20 ataques al año, con menos de tres fatalidades promedio.

mapa tiburones Las playas del este australiano, desde Sidney, están prohibidas para meterse en el mar. (Foto: A24.com)

No es solo una sensación

La percepción pública cambia cuando los incidentes ocurren en áreas populares como las playas de Sídney. Con el cambio climático alterando las condiciones oceánicas y con tiburones adaptándose a aguas más cálidas y turbias, las autoridades y comunidades costeras enfrentan el desafío de equilibrar la seguridad pública con la convivencia con la vida marina.

Tiburones en Australia 3 La policía costera vigila el mar por los tiburones. Los carteles son claros: está prohibido bañarse. (Foto: Reuters)

Medidas como monitoreo de tiburones, advertencias tempranas y educación para bañistas se presentan como herramientas fundamentales para reducir riesgos sin recurrir a soluciones drásticas. Pero ya deben estar alerta por estos fenómenos vinculados con el clima y el cambio de hábitos de las colonias de peces y, por consiguiente, de los tiburones.

Por lo pronto, el monitoreo desde la playa, por estos días, se ha revelado como insuficiente. Por eso, se decidió cerrar el corredor oriental de Australia a los bañistas por unos días.