Triple crimen narco de Florencio Varela: procesaron a "El Tío" y a otros dos acusados
La Justicia Federal consideró que realizaron aportes “esenciales e imprescindibles” para el asesinato de tres jóvenes ocurrido en septiembre. El juez detalló el rol de cada imputado dentro de la organización criminal.
La Justicia Federal procesó a Jesús Bernabé Mallón, conocido como “El Tío”, por su presunta participación clave en el triple crimen narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) el pasado 19 de septiembre de 2025.
La resolución fue dictada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, quien adoptó la misma medida procesal contra Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta.
En su fallo, el magistrado sostuvo que los imputados “realizaron aportes esenciales e imprescindibles para la concreción del iter criminis, actuando con conocimiento del plan común, bajo un esquema de división de tareas”, que incluyó la planificación, logística, captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, y el sometimiento y posterior homicidio de las jóvenes.
Mallón, de 42 años, está señalado como responsable de tareas logísticas y de encubrimiento dentro de la organización criminal. Según la investigación, fue visto junto a otros miembros de la banda en las semanas previas al crimen y mantenía contacto directo y sostenido con los principales involucrados.
Bajo el alias de “El Tío”, operaba como referente interno del grupo, encargado de la logística y del encubrimiento de actividades ilícitas vinculadas principalmente al narcotráfico, que se ocultaban detrás de la fachada de un comercio aparentemente legal.
Triple crimen de Florencio Varela: investigan el rol de "El Tío"
El acusado fue detenido en diciembre pasado por efectivos de la DDI La Matanza, cuando se encontraba en una vivienda de Berazategui e intentaba fugarse. Durante el operativo, los policías secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, vehículo que habría sido utilizado en encuentros considerados clave para el avance de la causa.
En cuanto a Mujica y Zavaleta, la Justicia los acusa de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal, mediante maniobras destinadas a eliminar pruebas y entorpecer la investigación judicial.
Por el mismo hecho también permanecen detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales responsables, y su presunto ladero Matías Agustín Ozorio. Valverde Victoriano continúa en Perú, a la espera de su extradición.
Además, fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes fueron sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la vivienda donde se hallaron los restos de las víctimas.
A la lista de imputados se suman Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como el conductor de uno de los vehículos que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), acusado de haber cavado los pozos donde fueron enterradas; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.