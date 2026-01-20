Triple crimen narco de Florencio Varela: procesaron a "El Tío" y a otros dos acusados

Bajo el alias de “El Tío”, operaba como referente interno del grupo, encargado de la logística y del encubrimiento de actividades ilícitas vinculadas principalmente al narcotráfico, que se ocultaban detrás de la fachada de un comercio aparentemente legal.

image

Triple crimen de Florencio Varela: investigan el rol de "El Tío"

El acusado fue detenido en diciembre pasado por efectivos de la DDI La Matanza, cuando se encontraba en una vivienda de Berazategui e intentaba fugarse. Durante el operativo, los policías secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, vehículo que habría sido utilizado en encuentros considerados clave para el avance de la causa.

En cuanto a Mujica y Zavaleta, la Justicia los acusa de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal, mediante maniobras destinadas a eliminar pruebas y entorpecer la investigación judicial.

Por el mismo hecho también permanecen detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales responsables, y su presunto ladero Matías Agustín Ozorio. Valverde Victoriano continúa en Perú, a la espera de su extradición.

Además, fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes fueron sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la vivienda donde se hallaron los restos de las víctimas.

A la lista de imputados se suman Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como el conductor de uno de los vehículos que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), acusado de haber cavado los pozos donde fueron enterradas; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.