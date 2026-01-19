El Nobel de la Paz, el argumento inesperado de Trump para avanzar sobre Groenlandia

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió el presidente estadounidense. El propio Støre confirmó posteriormente la autenticidad del mensaje.

Trump también rechazó la idea de que el Gobierno noruego no tenga incidencia sobre la decisión del Nobel. “Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dicen”, afirmó en la misma entrevista con NBC News.

Noruega figura entre los países alcanzados por los nuevos aranceles anunciados por Trump, que, según indicó el propio mandatario en redes sociales, comenzarían a regir a partir del 1 de febrero.

Además, el presidente estadounidense cuestionó a los líderes europeos que rechazan su estrategia sobre Groenlandia y sostuvo que la isla es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos frente a amenazas externas. En ese sentido, instó a Europa a concentrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído”, señaló.