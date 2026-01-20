Las imágenes que publicó Trump con IA y provocaron un nuevo choque diplomático con Europa por Groenlandia
Un montaje con inteligencia artificial que simula la conquista de Canadá y Groenlandia elevó la tensión con Europa. Las imágenes.
Las imágenes que publicó Trump con IA y provocaron un nuevo choque diplomático con Europa por Groenlandia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica en el escenario internacional tras publicar en su red social Truth Social dos imágenes creadas con inteligencia artificial que simulan una expansión territorial estadounidense sobre Canadá y Groenlandia. El gesto, cargado de simbolismo político, se produjo a pocas horas de su viaje a Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos, y volvió a tensar la relación con sus aliados europeos y con la OTAN.
Junto a las imágenes, el mandatario republicano dejó un mensaje directo y sin matices en relación con la isla ártica: “Tenemos que tenerla”, una frase recogida por la BBC que refuerza la crisis diplomática abierta por sus reiteradas declaraciones sobre el control de Groenlandia, incluso con alusiones a una posible vía militar.
La publicación apareció a primera hora de este martes, en la antesala de un foro que Trump busca dominar políticamente ante la presencia de los principales líderes europeos. El contexto no es menor: las amenazas reiteradas del presidente estadounidense sobre Groenlandia han generado inquietud en las cancillerías europeas y profundizado el malestar dentro de la alianza atlántica.
Uno de los montajes difundidos muestra a Trump en una supuesta reunión con dirigentes europeos frente a un mapa del continente americano cubierto casi por completo por la bandera de Estados Unidos. En la imagen, el territorio estadounidense se extiende más allá de sus fronteras actuales e incluye a Canadá, Groenlandia e incluso Venezuela, en una representación que fue leída como una provocación directa.
En el fotomontaje aparecen figuras centrales del escenario político internacional, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La selección de los personajes refuerza el mensaje político y el destinatario del gesto: los aliados históricos de Washington.
La utilización de imágenes generadas por inteligencia artificial para transmitir una idea de dominación territorial suma un nuevo capítulo a la estrategia provocadora de Trump en política exterior. En medio de un escenario global marcado por conflictos geopolíticos y disputas estratégicas, la publicación volvió a encender alarmas en Europa y a profundizar una crisis diplomática que amenaza con escalar en el seno de la OTAN.