Las imágenes que publicó Trump con IA y provocaron un nuevo choque diplomático con Europa por Groenlandia

En el fotomontaje aparecen figuras centrales del escenario político internacional, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La selección de los personajes refuerza el mensaje político y el destinatario del gesto: los aliados históricos de Washington.

La utilización de imágenes generadas por inteligencia artificial para transmitir una idea de dominación territorial suma un nuevo capítulo a la estrategia provocadora de Trump en política exterior. En medio de un escenario global marcado por conflictos geopolíticos y disputas estratégicas, la publicación volvió a encender alarmas en Europa y a profundizar una crisis diplomática que amenaza con escalar en el seno de la OTAN.