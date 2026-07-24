Trump recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca en medio de la guerra con Irán

Luego de ese episodio, el primer ministro israelí intentó descomprimir la situación y sostuvo públicamente que ambos gobiernos continúan compartiendo los mismos objetivos estratégicos.

En las últimas semanas, Trump volvió a expresar su respaldo a Netanyahu al asegurar que "no será arrestado en Estados Unidos", en referencia a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional.

La declaración surgió después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mencionara la posibilidad de evaluar una eventual detención del primer ministro si viajaba a esa ciudad para participar de la Asamblea General de la ONU. Más tarde, el propio funcionario aclaró que la policía local no cuenta con facultades para concretar una medida de ese tipo.

La atención puesta sobre el Líbano

La visita de Netanyahu a Washington tendrá lugar pocos días después del viaje realizado por el presidente libanés, Joseph Aoun, quien solicitó a Trump que impulse la retirada completa de las tropas israelíes del sur del Líbano y reclamó que el Estado libanés recupere plenamente el control de esa zona.

El encuentro entre el presidente estadounidense con su homólogo libanés Joseph Aoun en Washington. (Foto: X @WhiteHouse)

Durante la reunión también revisarán el grado de cumplimiento del acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington con mediación de Estados Unidos. El entendimiento establece una hoja de ruta para avanzar hacia una paz duradera entre Israel y el Líbano y contempla el retiro progresivo de las fuerzas israelíes junto con el despliegue gradual del Ejército libanés en las áreas definidas.

A pesar de ese compromiso, las fuerzas israelíes mantuvieron operaciones militares y presencia en distintos sectores del sur del Líbano durante las semanas posteriores a la firma del acuerdo.