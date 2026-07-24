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Trump recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca en medio de la guerra con Irán

El primer ministro de Israel viajará este lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos. También participará del funeral del senador Lindsey Graham, mientras la tensión en Medio Oriente continúa en aumento.

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El primer ministro de Israel viajará este lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

El primer ministro de Israel viajará este lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Donald Trump recibirá este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión marcada por el conflicto entre Israel e Irán y el complejo escenario de seguridad que atraviesa la región. La visita fue confirmada por la oficina del mandatario israelí y marcará el primer cara a cara entre ambos líderes desde febrero.

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Donald Trump, furioso, llamó de muy mala manera al primer ministro Benjamin Netanyahu. (foto: A24.com)

Netanyahu viajará este lunes a Washington y, además del encuentro con Trump, participará el martes del funeral del senador republicano Lindsey Graham, a quien el Gobierno de Israel calificó como un "amigo de Israel".

La reunión se realizará mientras persiste la escalada entre Estados Unidos e Irán y con Israel en máxima alerta ante la posibilidad de que el conflicto se extienda aún más sobre su territorio.

La visita fue confirmada por la oficina del mandatario israelí y marcará el primer cara a cara entre Trump y Netanyahu desde febrero. (Foto: archivo)

La visita fue confirmada por la oficina del mandatario israelí y marcará el primer cara a cara entre Trump y Netanyahu desde febrero. (Foto: archivo)

La relación entre Trump y Netanyahu

La relación entre Trump y Netanyahu alternó momentos de fuerte sintonía con otros de tensión durante los últimos meses. A principios de junio trascendió que ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que el presidente estadounidense cuestionó con dureza la continuidad de la ofensiva israelí en el sur del Líbano, en momentos en que su administración buscaba avanzar en un entendimiento con Irán.

Luego de ese episodio, el primer ministro israelí intentó descomprimir la situación y sostuvo públicamente que ambos gobiernos continúan compartiendo los mismos objetivos estratégicos.

En las últimas semanas, Trump volvió a expresar su respaldo a Netanyahu al asegurar que "no será arrestado en Estados Unidos", en referencia a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional.

La declaración surgió después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mencionara la posibilidad de evaluar una eventual detención del primer ministro si viajaba a esa ciudad para participar de la Asamblea General de la ONU. Más tarde, el propio funcionario aclaró que la policía local no cuenta con facultades para concretar una medida de ese tipo.

La atención puesta sobre el Líbano

La visita de Netanyahu a Washington tendrá lugar pocos días después del viaje realizado por el presidente libanés, Joseph Aoun, quien solicitó a Trump que impulse la retirada completa de las tropas israelíes del sur del Líbano y reclamó que el Estado libanés recupere plenamente el control de esa zona.

El encuentro entre el presidente estadounidense con su homólogo libanés Joseph Aoun en Washington. (Foto: X @WhiteHouse)

El encuentro entre el presidente estadounidense con su homólogo libanés Joseph Aoun en Washington. (Foto: X @WhiteHouse)

Durante la reunión también revisarán el grado de cumplimiento del acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington con mediación de Estados Unidos. El entendimiento establece una hoja de ruta para avanzar hacia una paz duradera entre Israel y el Líbano y contempla el retiro progresivo de las fuerzas israelíes junto con el despliegue gradual del Ejército libanés en las áreas definidas.

A pesar de ese compromiso, las fuerzas israelíes mantuvieron operaciones militares y presencia en distintos sectores del sur del Líbano durante las semanas posteriores a la firma del acuerdo.

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