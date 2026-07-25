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Los incendios forestales avanzan sin control en España y Francia: ya evacuaron a casi 270 mil personas

La emergencia dejó además un muerto en la Comunidad Valenciana, mientras miles de bomberos, militares y brigadistas luchan para contener algunos de los focos más devastadores.

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Los bomberos trabajan para extinguir las llamas durante un incendio forestal en Lege-Cap-Ferret

Los bomberos trabajan para extinguir las llamas durante un incendio forestal en Lege-Cap-Ferret, en el departamento de Gironda. (Foto: Reuters)

Los incendios forestales que afectan a España y Francia continúan agravándose y ya obligaron a evacuar a casi 270.000 personas entre ambos países. La emergencia dejó además un muerto en la Comunidad Valenciana, donde las autoridades decretaron dos días de luto oficial, mientras miles de bomberos, militares y brigadistas luchan para contener algunos de los focos más devastadores registrados en los últimos años.

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En España, los incendios ya consumieron 130.000 hectáreas en lo que va de 2026, superando el promedio anual de la última década. En Francia, la región de Gironda, cercana a Burdeos, enfrenta uno de los peores escenarios de su historia reciente, con incendios que incluso generan sus propios vientos debido a la intensidad del fuego.

Las autoridades informaron que 167.000 personas fueron evacuadas en la región francesa de Gironda y otras 30.000 en el departamento de Landas. En España, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó la evacuación de 25.000 personas en la capital, cifra que eleva a 70.000 los desplazados en todo el país.

La magnitud del desastre obligó a desalojar pueblos enteros, centros turísticos y barrios residenciales, mientras la policía recorría las calles puerta por puerta para ordenar la evacuación.

Un muerto en Valencia y dos días de luto

La tragedia también dejó la primera víctima fatal. El Ayuntamiento de Manises, en la Comunidad Valenciana, confirmó la muerte de un hombre de edad avanzada cuyo automóvil apareció completamente calcinado cerca del barranco del Salt de l'Aigua.

Tras el hecho, el municipio decretó dos días de luto oficial y expresó su reconocimiento a Bomberos, Protección Civil, Policía y Guardia Civil por el operativo desplegado.

En Francia, la situación continúa siendo crítica en la región de Gironda, donde el incendio se ubica a unos 30 kilómetros de Burdeos, una de las principales zonas vitivinícolas del país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que se trata de una batalla "larga y muy difícil" y confirmó la incorporación de un avión militar A400M adaptado para lanzar retardante, además del despliegue de cientos de soldados y el envío de 1,5 millones de mascarillas para proteger a la población del humo.

Personas evacuadas en las cercan&iacute;as de Burdeos. (Foto: Reuters)

Personas evacuadas en las cercanías de Burdeos. (Foto: Reuters)

La prefectura ordenó evacuar varios suburbios occidentales de Burdeos y otras localidades cercanas ante el riesgo de que el cambio del viento acerque aún más las llamas.

El primer ministro Sébastien Lecornu calificó la emergencia como "sin precedentes" y explicó que el incendio alcanzó tal intensidad que comenzó a generar sus propias corrientes de aire, dificultando todavía más el trabajo de los equipos de emergencia.

Europa despliega ayuda internacional

La magnitud del desastre movilizó recursos de distintos países europeos. España recibió apoyo de Italia, que envió dos aviones Canadair, mientras que también colaboran aeronaves provenientes de Portugal, Países Bajos y Grecia.

Francia, por su parte, espera la llegada de dos aviones cisterna de Croacia, otros dos de Portugal y helicópteros Black Hawk de República Checa y Eslovaquia, que reforzarán las tareas de combate contra el fuego.

Incendio en Francia. (Foto: Reuters)

Incendio en Francia. (Foto: Reuters)

España ya superó el promedio anual de hectáreas quemadas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este sábado uno de los centros de operaciones y confirmó que 130.000 hectáreas ya fueron arrasadas por los incendios durante 2026, una cifra que supera ampliamente el promedio de 100.000 hectáreas anuales registrado en la última década.

Aunque las temperaturas descendieron ligeramente y el viento perdió intensidad durante la madrugada, las autoridades advirtieron que la mejora meteorológica representa apenas una "ventana de oportunidad" para intentar controlar unos incendios que fueron potenciados por las sucesivas olas de calor extremo que golpean Europa y que convirtieron bosques y matorrales en un verdadero polvorín.

En pocas palabras

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  • Incendios en Europa: Casi 270.000 personas fueron evacuadas en España y Francia por devastadores incendios forestales.
  • Víctima fatal: La emergencia dejó un muerto en la Comunidad Valenciana, donde se decretaron dos días de luto.
  • Superación de récords: En España ya se quemaron 130.000 hectáreas, superando el promedio anual de la última década.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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