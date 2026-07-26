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El hombre que mueve el FBI: quién es Andrew Bailey, el número dos de la agencia que llegó a la Argentina

El subdirector del FBI visitó Buenos Aires para profundizar la cooperación con el Gobierno en seguridad, inteligencia criminal y lucha contra el crimen organizado.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
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Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas (Foto: X)

La visita pasó casi inadvertida en la agenda pública, pero tiene un peso político y estratégico significativo. Andrew Bailey, subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y segundo en la estructura de mando de la principal agencia federal de investigación de los Estados Unidos, llegó a Buenos Aires para profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, inteligencia criminal y lucha contra el crimen organizado.

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El FBI asegura tener en su poder el arma utilizada para asesinar a Kirk. (Foto: A24.com)

Según pudo saber A24.com, la presencia de Bailey se produce apenas una semana después de la visita al país de su superior, el director del FBI, Kash Patel, quien participó de la cumbre regional encabezada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

La sucesión de viajes refleja que la Argentina se ha convertido en una pieza relevante dentro de la estrategia de Washington para fortalecer su red de cooperación en América Latina.

La agenda de Andrew Bailey en la Argentina

Durante su estadía, Bailey mantuvo reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con el embajador estadounidense Peter Lamelas. Tras el encuentro, la ministra resumió el espíritu de la agenda compartida: "Frente al crimen organizado y al terrorismo, avanzamos en una agenda de trabajo conjunto para profundizar las investigaciones, la inteligencia criminal, el intercambio de información y las operaciones coordinadas".

El comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos agregó que ambas partes coincidieron en reforzar el combate contra las organizaciones criminales transnacionales, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos, áreas que desde hace años ocupan un lugar prioritario en la agenda de cooperación entre ambos países.

Quién es Andrew Bailey, el número dos del FBI

Aunque su nombre todavía resulta poco conocido fuera de los Estados Unidos, Andrew Bailey ocupa uno de los cargos más sensibles del sistema de seguridad norteamericano. Como subdirector del FBI, es el principal responsable operativo de una organización que cuenta con más de 35.000 empleados distribuidos entre agentes especiales, analistas e investigadores. Su función excede ampliamente la representación institucional.

Bailey supervisa investigaciones federales, coordina las oficinas distribuidas en todo el país y participa en el diseño de las estrategias para enfrentar amenazas vinculadas al terrorismo internacional, el espionaje, el crimen organizado, los ciberataques y la corrupción pública.

Dentro del FBI es considerado un hombre de carrera, con experiencia en investigaciones complejas y en coordinación entre agencias federales. Su llegada al segundo puesto de la organización coincidió con la gestión de Kash Patel, designado por el presidente Donald Trump al frente del organismo, en una conducción que impulsa una fuerte reorganización interna y un endurecimiento de la política criminal.

Peter Lamelas, Embajador de Estados Unidos en Argentina, y Andrew Bailey, subdirector del FBI. Créditos: Embajador Peter Lamelas, vía X.

La nueva estrategia de Washington para la región

La visita también debe leerse dentro del nuevo esquema geopolítico que impulsa Washington para la región. La cooperación ya no se limita al intercambio de información sobre narcotráfico o terrorismo, sino que incorpora amenazas híbridas, delitos financieros, ciberseguridad y el combate contra organizaciones transnacionales con capacidad para operar simultáneamente en distintos países.

En ese contexto, la Argentina aparece como un socio relevante. La administración de Javier Milei ha profundizado su alineamiento con Estados Unidos en materia de política exterior y seguridad, un acercamiento que se traduce en un incremento de los contactos entre ambos gobiernos y en una mayor articulación entre sus agencias de inteligencia e investigación.

La presencia consecutiva del director y del subdirector del FBI en Buenos Aires constituye un hecho poco frecuente y envía una señal política clara: Washington busca consolidar una alianza estratégica con la Argentina en el plano de la seguridad regional.

En ese tablero, el viaje del segundo hombre más importante del FBI no representa simplemente una visita diplomática. Es la confirmación de que la relación bilateral en materia de seguridad atraviesa uno de sus momentos de mayor intensidad en los últimos años, con una agenda que promete profundizar el intercambio de inteligencia, la capacitación de fuerzas y las investigaciones conjuntas sobre delitos de alcance internacional.

Facundo Pastor
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