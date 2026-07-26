La desgarradora reflexión de Rocío Igarzábal a un mes de la muerte de Ernestina Pais: "Días tristes"

Y remarcó: “Hoy tenemos la maldita fortuna de poder escuchar voces que ya no están en un audio de algún chat o miles de selfies de momentos que parecían mínimamente cotidianos. Y hoy toman la escena de la nostalgia, una escena protagonista en el escenario del duelo".

"El show debe continuar dicen, frase que hoy me parece absurda y en la que dejo de creer. No sé si porque estoy más grande o porque estoy en un momento donde me cuestiono todo, pero se necesita tiempo. Necesitamos tiempo. Hay momentos de la vida en donde nos merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer. Hoy el show no continuó para mí. La obra que compartíamos juntas se desintegró, se desmoronó en plena despedida. Y acá estoy a un mes de todo. Y todavía hay lluvias intermitentes, días tristes", continuó movilizada al recordar a Ernestina Pais.

"Cuando se duela a un amigo, las canciones compartidas parecieran tener como mensajes ocultos. Las charlas compartidas uno las recuerda y las repasa en la cabeza buscando alguna señal, algún mensaje. El tiempo se estira. Me doy cuenta de que en el duelo el tiempo se vuelve lento. Por lo menos eso siento hoy, y decir ‘te extraño’ quema como una herida fresca en el alma”, cerró profunda.

El doloroso posteo de Rocío Igarzábal a un mes de la muerte de Ernestina Pais

Rocío Igarzábal acompañó el video con un conmovedor texto donde ahondó en el proceso de llevar adelante el duelo tras la pérdida de su amiga Ernestina Pais.

"Siempre escribí. Por algun motivo había frenado. Creo q por el frenesí de la vida, el scroleo, el cansancio. Pero volví... Y tenía ganas de compartirlo", comenzó su mensaje.

"Este 26 se cumple un mes de aquel día triste. Y hablar del duelo me calma . Me da un poco de vergüenza también, pero quiero cambiar algunas cosas", recordó con mucha tristeza.

"Ella me demostraba que lo genuino no tiene por qué dar vergüenza. Asi que ahí va. Te extraño amiga y gracias... Vos sabés por qué", concluyó la actriz su emotivo mensaje.