El aumento de casos de coronavirus en Austria es de los más altos de Europa en este momento.

canciller austríaco.jpg Para el canciller Alexander Schallenberg, el bajo nivel de vacunación completa en Austria es "vergonzoso". (Foto: Cuenta de Twitter de Schallenberg)

Baja tasa de vacunación

Salzburgo y Alta Austria, son las dos regiones que menores tasas de personas vacunadas tienen en el país. Ya habían comenzado con restricciones parciales. Pero ahora, el gobierno central decidió tomar una medida de alcance nacional. Todos los habitantes de Austria estarán confinados por 10 días.

La medida se explica con presentar un cuadro como el que ofrece la ONG "Our World in Data: Austria tiene solo el 63,6% de la población con las dosis completas de la vacuna. Tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Y muy lejos de los países líderes como España (80.2%) y Portugal (87,8%).

tasa de austria vacunacion.jpg Austria tiene solo el 63,6% de la población con dos dosis, por debajo dela media de la Unión Europea (Foto: OWID)

Este bajo porcentaje comparativo hizo que para gobierno la situación sea calificada como "vergonzosa". Por eso tomaron otra medida complementaria a partir del próximo año.

Vacunación obligatoria en Austria

Es un paso más sobre el pasaporte sanitario vigente. La medida del "grüner pass" (pase verde) tiene como objetivo restringir las actividades de las personas que no se vacunaron. No pueden acceder a determinados lugares públicos. Por ejemplo, no pueden ir a locales de gastronomía, ocio o de encuentros multitudinarios.

Desde febrero de 2022, la vacunación contra el coronavirus será obligatoria. Aún no está claro como harán para obligar a que todos vayan a aplicarse las inyecciones. Tampoco cuáles serán las consecuencias de no cumplir con esa medida.

Por ejemplo, los ciudadanos de Viena, la capital del país, que aún no se hayan vacunado recibirán una carta de la ciudad con una cita que incluye fecha y hora precisa. Sin embargo, permite presentar una excusación para no cumplir y no se ha decidido que pasará en ese caso.

Sin título-1.jpg La policía en Viena controla los pasaportes sanitarios (Foto: AP)

Alemania: ¿un caso testigo?

Alemania sigue con atención lo que sucede con sus vecinos. En sus últimos momentos como canciller, Ángela Merkel dijo que "la situación en Alemania es dramática”.

El instituto Robert Koch (IRK), la máxima autoridad sanitaria en este tema, señaló 65.371 nuevos casos en sólo 24 horas. También se elevó a 264 la cantidad de muertos en un día.

Con el invierno aproximándose y las bajas temperaturas, hubo una explosión de casos fácil de entender: la gente pasa más tiempo en el interior y una parte importante de la población aún no ha sido vacunada. Por eso analizan seguir el mismo camino de Austria.

España es otro caso que comienza a preocupar. Tiene un ligero aumento de casos, el mayor de los últimos dos meses. Sin embargo, la situación hospitalaria parece controlada: el porcentaje de camas ocupadas con enfermos del coronavirus en los hospitales se sitúa en el 1,86%. En las Unidades de Terapia Intensiva sólo llega al 5%.

La otra buena noticia es a nivel general. Las vacunas han demostrado una altísima capacidad para disminuir los casos mortales del coronavirus. La cuarta ola multiplica los contagios, pero las muertes no tienen ni punto de comparación de lo sucedido en 2020 y durante el invierno a principios de este año.

Por eso la estrategia del momento apunta a los no vacunados. Están en la mira para que de una vez y para siempre hacer que la pandemia deje de ser una complicación mundial .