Por qué Europa sufre otra ola de coronavirus y amenaza con provocar una Navidad difícil

Alemania, la alarma inesperada

Como ya se ha dicho tantas veces, el país de Ángela Merkel fue puesto como modelo ante el coronavirus. Especialmente durante la etapa de prevención y aislamiento en 2020 hasta que aparecieron las vacunas. Sin Embargo, la llegada de esta protección contra la pandemia no termina de generar el resultado esperado. Los contagios se han vuelto a disparar en Alemania.

La semana comenzó con niveles de contagios que rondaban las 40.000 personas diarias. Pero en las últimas 24 horas, llegaron a 50.000, el número más alto desde el inicio de la pandemia. Hay tres regiones que son las más complicadas. Baviera (con la ciudad de Munich), Turingia y Sajonia. El caso de Sajonia es el más complicado porque es la zona del país con menor porcentaje de vacunas aplicadas.

vacunados en europa.jpg La gran disparidad entre los países con sus tasas de vacunación favorecen a la cuarta ola del coronavirus en Europa (Foto: OWID)

Según "Our World in Data", Alemania ocupa el 15° lugar entre las naciones europeas por el nivel de dosis completas contra el coronavirus. Con un 66,8% de la población vacunada. Además sobre una población de 83 millones, 6 millones ya recibieron una tercera dosis de refuerzo. Se aplica en personas de más de 65 años, seis meses después de haber recibido la segunda dosis.

Por eso ahora, están concentrados en otro gran objetivo. Abandonar esa política "liberal", parecida a la de muchos estados de los EE.UU. que permitió a los "escépticos" y "negacionistas" no vacunarse. Ahora están en la mira. Se los intimará a vacunarse y además como muchos de sus vecinos, se aplicarán restricciones para ingresar a lugares cerrados o multitudinarios si no presentan su esquema de vacunación.

"Hay que pasar el invierno"

La frase puede traer no muy gratos recuerdos a los argentinos de cierta edad. Acuñada por el ingeniero Álvaro Alsogaray sobre las recurrentes crisis económicas (era ministro de economía en 1959). En Alemania, la frase acaba de pronunciarla el vicecanciller Olaf Scholz. El probable sucesor de "mamá Ángela" advirtió que será necesario aplicar mayores restricciones para contener el aumento de contagios y así, poder “pasar el invierno".

invierno en europa.jpg Los que se resisten a vacunarse impulsan la cuarta ola de coronavirus en el invierno en Europa (Foto: AP)

Austria: vecino en problemas

Fue de los primeros países en aplicar restricciones en la libre circulación de ciudadanos en la zona Schengen de la Unión Europea. Más de un año después, cuando disfrutan de la "nueva normalidad", regresaron los contagios masivos. Casi 12.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Como sus "primos" alemanes, estudian reintroducir las restricciones a medida que se acerca el invierno.

País Bajos, vuelve al aislamiento

Las personas no vacunadas se contagian muy rápidamente. Lo que resiente los servicios de Cuidados Intensivos. Es por eso que el gobierno volverá a un aislamiento de la población. Durará 3 semanas y no será generalizado. Pero el movimiento "No vacunados" es difícil de reducir y son el caldo de cultivo para el coronavirus. El regreso de los aislamientos es significativo por que se trata de un país que ya alcanzó el 73,2% de su población con la vacunación completa.

Francia un caso diferente

En las últimas 24 horas no registró nuevos contagios ni muertes. Pero tiene un total de Francia acumula un total de 77.256.643 de infectados y está en el 10° lugar en Europa por las víctimas de la pandemia. Pero tiene un resultado positivo para exhibir. El presidente Emmanuel Macrón aplicó una agresiva política sanitaria con tres puntos centrales:

. Severa presión para vacunarse

.Rápida utilización del pasaporte sanitario

.Restricciones de accesos a los No vacunados

Pero está en el 70% de su población vacunada en forma completa y por el momento no vive el mismo panorama que Alemania o Austria.

Gran Bretaña, la otra Europa

Tras el Brexit, vive una realidad diferente a la de sus exsocios. Arrancó mal con la pretendida inmunidad de rebaño aún sin vacunas. Pero Boris Johnson se enfermó de coronavirus, lo pasó mal y cambio su estrategia. La primera vacuna reconocida por la OMS contra la pandemia fue la desarrollada por la Universidad de Oxford, comercializada por AstraZeneca.

Así llegó rápidamente a superar el 55% de personas vacunadas. Boris Johnson anunció el pasado 19 de julio. Pero desde entonces han pasado 4 meses y ese país se estancó en la vacunación. Tiene el 67% de la población con el esquema completo. Con los controles levantados, regresaron los contagios masivos a Gran Bretaña y hay temor por qué puede suceder en ese invierno. Los casos diarios superan los 50.000 pero Boris Johnson se niega a volver a aplicar restricciones. Para la NHS (el Servicio Nacional de Salud) nuevas limitaciones parecen ser inevitables.

Los casos más graves

Lo que más preocupa en Europa es que con la vuelta a la normalidad, las restricciones de movilidad se levantaron. Se abrieron las fronteras internas de la Unión Europea y vuelven los viajes en tren y en avión.

Sin embargo hay países que son vistos como los "reservorios del Coronavirus". Son aquellos países, que aun formando parte de la Unión Europea, tiene niveles bajísimos de vacunación. Sus habitantes, en caso de viajar dentro de Europa pueden llevar nuevamente la tragedia de la pandemia.

Bulgaria es el estado miembro de la UE con el nivel más bajo de vacunación. Apenas el 23,4%. Es decir, más del 75 % de los búlgaros son propicios a enfermarse y dispersar nuevamente el coronavirus.

Lo mismo ocurre con Croacia. Tiene apenas 4 millones de habitantes. Pero es uno de los grandes centros turísticos europeos ( no solo por sus playas sobre el adriático en verano). Solo ha conseguido vacunar por completo al 45% de su población. Rumania también tiene muy pocas personas vacunadas, solo el 34,7% de la población.

En términos del viejo continente, la falta de personas vacunadas, pese a que los laboratorios producen allí varias de las vacunas contra el COVID-19, es el motor indeseado de esta cuarta ola.

Los países europeos creyeron que dejaban atrás la pandemia con la vacunación, pero como no tuvo la masividad esperada luego de casi un año, el coronavirus sigue teniendo millones de personas en quienes "instalarse". Por eso han recrudecido las internaciones en las salas de terapia intensiva desde el final del verano.

Tres ejemplos a seguir

España, Italia y Portugal tomaron debida nota de las situaciones más que críticas que pasaron por la pandemia. Italia fue el epicentro de la pandemia cuando dejó China. Enseguida llegó a España. Las imágenes que se registraron en esos dos países entre marzo y mayo de 2020 conmovieron al mundo. Portugal, el pequeño vecino de España, se aisló durante meses ante la falta de una vacuna.

vacunados en europa2.jpg Portugal tiene casi al 90% de la población completamente vacunada. Muy por encima del promedio de la Unión Europea (66,1%). En el otro extremo esta Bulgaria con apenas el 23.2% de las dosis completas. (Foto: OWID)

Pero cuando llegó el alivio tras el verano de 2020 y el fin de año, la nación lusa se sumó a la apertura de España. Y lo pago caro: vivió una grave crisis en la segunda ola de coronavirus en Europa.

Los tres países aprendieron y se concentraron en multiplicar la campaña de vacunación. Hoy Portugal está al tope en Europa en materia de protección. El 87,6% tiene el esquema completo de vacunación. solo debe cuidarse de la reapertura del turismo. Su población superó los números deseables para la inmunidad de rebaño.

De los países "grandes" por población, España es el mejor de Europa. El 80,1% ya tiene el esquema completo. Está vacunando a los menores y ya aplica una tercera dosis de refuerzo.

Italia, devastada en la primavera boreal del 2020, ya alcanzó el 72,4% de la población inoculada. Hace tiempo que abandonó las restricciones y mantiene - siguiendo el caso francés - el certificado de vacunación como requisito para el ingreso a lugares públicos o de gran afluencia.

¿Normalidad efímera?

El caso europeo sorprende y alarma. A la OMS y al mundo. De nuevo, según la ONG "Our World in Data", el promedio mundial de vacunación completa es del 40,3%. Europa es la mejor región en esta categoría con el 56,1%. (Sudamérica está en el 54,3%).

Si se toma solo la Europa de los 27, el panorama mejora aún más. La UE llega al 66,1% con las dos dosis aplicadas.

vacunados en europa y regiones.jpg

Sin embargo, como es el continente que más a liberalizado sus restricciones, aparece muy expuesto en esta cuarta ola. Viajes, traslados, contactos cercanos, recitales y estadios de fútbol cubiertos de hinchas es lo que el mundo esperaba recuperar. Pero aún la cantidad de personas no vacunadas sigue siendo muy alta. Aún en el viejo continente. El coronavirus no está derrotado. Tiene como seguir progresando.

Por eso la advertencia de la OMS, para evitar sumar 500.000 muertes a lo largo del invierno europeo. Los no vacunados son el gran objetivo para reducir al coronavirus.

Alemania pionero en tantas cosa, también puede serlo en este tema de salud. Desde hace días aplica el método conocido como "2G": "Geimpft" (vacunados) o "Genesen" (recuperados de la enfermedad).

Categorías imprescindibles para poder hacer vida "normal" en Alemania.