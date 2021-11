Europa se enfrente a una nueva ola de coronavirus: ¿aislar a los no vacunados es la solución?

hospital de alemania.jpg Los hospitales en Alemania en alerta por el aumento de las internaciones covid-19 (Foto: Archivo)

Cómo atacar la cuarta ola

Este jueves, el Bundestag, el parlamento germano estudiará si aplica la receta de sus vecinos austríacos. Instrumentar una política agresiva de control y "aislamiento" de los que no se vacunaron. Esto no implica confinarlos en sus casas. Al menos, no directamente.

vacunas en alemania.jpg Alemania disminuyó en una 33% la cantidad de aplicación diaria de vacunas (Foto: OWID)

En cambio, la solución parece ser el "pasaporte sanitario". Exigirlo en todos los lugares en los que se concentra la población: medios de transporte, lugares de trabajo, lugares de comida (bares, restaurantes, etc.), espectáculos masivos (cines, conciertos, fútbol, por ejemplo) y hasta controles para acceder a supermercados o farmacias.

Los números altos de contagios tienen su correlato en el aumento de las internaciones en terapia intensiva. En solo una semana, se incrementó en un 22% en todo el país.

vacunas en alemania y rusia.jpg Alemania estacó en el 66% su población completamente vacunada. Rusia está muy por debajo. Llega apenas al 35,5% (Foto: OWID)

La vacunación estancada

Mientras tanto, la campaña de vacunación alcanzó a un 67,6 por ciento de la población que ha recibido la pauta completa de la vacuna, pero el porcentaje casi no ha variado en el último mes.

Esto ha decidido a las autoridades, sobre todo a los de cada región, para ir aplicando los controles de acceso a diferentes lugares si no tiene la vacunación completa.

En Rusia en cambio, la vacunación está muy por detrás, incluso de la media de la Unión Europea que es del 66.3%. En Rusia, pese a que producen la vacuna Sputnik V, solo el 35,5% de la población tiene el esquema completo.

entierros en rusia.jpg Rusia, con un bajo nivel de vacunación sufre el aumento de casos fatales de coronavirus (Foto: Archivo)

Moscú, la ciudad más complicada

Las autoridades de la Federación Rusia informaron un nuevo récord diario de muertes por coronavirus. Así este país se aproxima a las 260.000 muertes desde que comenzó la pandemia. La variante Delta es la más expandida en estos momentos en Rusia.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus informó que hubo 36.626 contagios y 1.247 decesos, en las últimas 24 horas. La capital, Moscú, figura como la ciudad con más casos y muertos durante el último día, con 2.966 y 96, respectivamente.

rusia pasaporte sanitario.jpg Rusia aplica el pasaporte sanitario para el ingreso en determinados lugares (Foto: The Moscow Times)

El vocero del Kremlin, Dimitry Peskov, habló del coronavirus y dejó una llamativa frase: "No se ve la luz al final del túnel", indicó.

Es por eso que la Duma, el parlamento ruso, también analiza dos proyectos de ley que regulan el uso obligatorio de los pases Covid para confirmar que una persona se ha vacunado. o impedir el acceso a determinados lugares a quienes no se vacunaron todavía.

El modelo austríaco

Austria es uno de los países pioneros en Europa, ante la llegada del invierno y el aumento de los contagios, en imponer controles a los "no vacunados". No quedaran encerrados en sus casas, pero su vida en lugares públicos se verá muy restringida para aquellos que no tengan el esquema completo de vacunación.

pase verde en austria.jpg Austria y su pasaporte sanitario, el modelo para "aislar" a los no vacunados (Foto: App del "Grüner Pass" austríaco)

La calve está en la app denominada "Grüner Pass" que no es otra cosa que el pasaporte sanitario que abre puertas para una vida normal en ese país.

El gobierno austríaco informó a sus pares de la Unión Europea que para viajar libremente a ese país hace falta presentar este "pasaporte". Se probó en en el verano boreal y ahora, ante el aumento de la variante Delta, se ha vuelto obligatorio.

La aplicación se descarga como cualquier otra y las autoridades de migraciones o sanitarias conocen al instante la información de su portador escaneando un código QR.

El gobierno de Austria dice que este "grüner pass" es clave para la política de protección, inclusión y proporcionalidad.

En otras palabras, quienes tienen su plan completo de vacunas podrán disfrutar de Austria, sus ciudades y paisajes. Para los "no vacunados", las limitaciones serán muy severas. Y lo mismo vale para los propios austríacos.

Convencer a los no vacunados para que se apliquen los fármacos autorizados contra el coronavirus. O "aislarlos" de los ya inmunizados o contagiados recuperados. Esa es la última estrategia en Europa para evitar volver a las traumáticas cuarentenas de 2020.