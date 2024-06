Avance en medicina: la FDA da un nuevo paso para aprobar el uso de un fármaco contra el Alzheimer

Embed

Alzheimer: mayores beneficios en la lucha contra esta enfermedad

El fármaco está desarrollado por el laboratorio Eli-Lilly, el mayor de los Estados Unidos. Hizo un trabajo de prueba final con 1.700 personas. A un grupo se le administró el nuevo remedio y otro actuó de control, ya que solo recibió un placebo.

La conclusión es que los efectos positivos superan ampliamente a las posibles complicaciones por efectos adversos. Básicamente, lo que hace este nuevo medicamento es aletargar el ritmo de manifestación del Alzheirmer. Si se lo aplica en el comienzo de la detección de los primeros síntomas de la enfermedad, mucho mejor. Esta nueva droga se desarrolló gracias a saber cómo se va manifestando la enfermedad y progresando sin detenerse en la actividad cerebral de las personas.

Cómo funciona la nueva droga contra el Alzheimer

Los científicos saben que en el cerebro está presente un péptido de aminoácidos que, de modo normal, no causan ningún daño. El problema es cuando se multiplican por demás y se adhieren a las neuronas. Con el paso del tiempo, es como si las "rodearan o comieran" por completo y esto produce el deterioro cognitivo. Ese avance no se puede curar hasta ahora, por lo que tarde o temprano, la persona fallece. Pero en el camino es como si su cerebro, memoria y capacidad se borrara como en el disco rígido de una computadora. O no pudiera hacer las conexiones necesarias con sus neuronas.

Todo se debe a esos aminoácidos llamados Beta-Amiloide. Cuando comienzan a desarrollarse de modo inconveniente, ya no se detienen y la enfermedad avanza irremediablemente.

En el laboratorio Eli-Lilly desarrollaron un fármaco que se aplica por vía intravenosa. Tiene la capacidad de ir hacia la Beta-Amiloide y retardar de manera muy significativa su proliferación. Por lo tanto, el cerebro mantiene durante mucho más tiempo su capacidad cognitiva.

beta amiloide.jpg Cuando la proteína de Beta-Amiloide prolifera más de lo necesario, invade a las células neuronales y de a poco, pero sin pausa, va "comiendo" la capacidad cognitiva de las personas en la enfermedad de Alzheimer (Foto: A24.com).

Este nuevo fármaco, al evitar que la Beta-Amiloide dañe la sinapsis (el intercambio y conexión entre las neuronas) las mantiene vivas, o retarda su muerte. De esta manera, la persona enferma tarda mucho más tiempo en dejar de ser autosuficiente o mantener una vida social sin riesgos para ella o sus familiares o personas a cargo.

dos cerebros .jpg Un cerebro sano y otro enfermo con el mal de Alzheimer (Foto: gentileza El Independiente).

Características del tratamiento y contraindicaciones

La droga se llama Donanemab y, como fue dicho, se administra por vía endovenosa. El tratamiento dura 18 meses. Los estudios presentados por el laboratorio a la FDA demostraron una disminución entre el 30% y el 60 % del ritmo de avance del Alzheimer, en relación con el grupo de control.

El trabajo se hizo con personas entre los 60 y los 85 años. Es un anticuerpo monoclonal como otros ya aprobados por la FDA pero que, en este caso, permite suspender el tratamiento de manera periódica, lo que aleja el riesgo de efectos secundarios.

Entre los principales inconvenientes que se presentaron en los pacientes tratados con Donanemab figuran:

Frecuentes dolores de cabeza

Inflamación cerebral

Hemorragias cerebrales

Esos problemas, sobre todo las hemorragias, son sumamente graves. Sin embargo, el estudio llevado a la FDA dice que solo 3 pacientes de los 1.200 murieron.

En definitiva, se cree que este nuevo fármaco es efectivo en retrasar hasta 7 meses la aparición de los síntomas que muestran un deterioro importante de la actividad cerebral. Por eso, es fundamental la detección temprana de las primeras señales para retardar lo más posible la carrera del Alzheimer, que, por ahora, no se puede revertir.