Cambia por completo la tarjeta para jubilados: el trámite que hay que hacer de forma obligatoria

La credencial está dañada al punto de que la información impresa deja de ser legible.

Se extravió y es necesario obtener un duplicado para seguir acreditando la identidad.

Hubo modificaciones en los datos personales, como actualización de fotografía, corrección del nombre o cambio de firma.

Cada uno de estos escenarios implica un proceso de reposición obligatorio, pero el trámite es completamente gratuito, se realiza de manera presencial y no requiere estudios, autorizaciones especiales ni comprobantes adicionales más allá de los documentos de identidad.

¿Por qué es tan importante el buen estado de la credencial?

La credencial del INAPAM no solo identifica a los adultos mayores, sino que les da acceso a una amplia red de beneficios en rubros esenciales como transporte público, servicios médicos, medicamentos, comercios, cultura, turismo y alimentación. Muchos establecimientos exigen que el plástico esté en buen estado, con fotografía clara y datos legibles, para validar el descuento.

Por ello, el INAPAM insiste en que conservar la tarjeta en condiciones óptimas evita trámites innecesarios y problemas al momento de utilizarla como identificación. Si el plástico está roto, descolorido o desgastado, puede generar dificultades al momento de acceder a beneficios o realizar gestiones ante instituciones públicas.

Dónde y cuándo se debe hacer la reposición

El trámite de reposición se realiza exclusivamente en los módulos de Bienestar, habilitados de lunes a viernes entre las 8:00 y las 14:00 horas. Cada estado cuenta con centros de atención distribuidos en diferentes municipios, y aunque la afluencia suele ser alta en ciertas temporadas, el procedimiento es rápido y la entrega de la nueva credencial puede variar según la carga de trabajo de cada oficina.

Desde el organismo señalan que no es necesario hacer una cita previa a menos que la entidad lo indique, por lo que los adultos mayores solo deben acudir con los documentos requeridos para iniciar el proceso.

Quiénes pueden solicitar la tarjeta INAPAM por primera vez

Además de quienes necesitan una reposición, el INAPAM recordó que todas las personas que cumplan 60 años en el año en curso pueden solicitar la tarjeta por primera vez. Esto incluye a los nacidos en 1966, así como a cualquier persona mayor que aún no cuente con el plástico oficial del organismo.

La inscripción es totalmente gratuita y permite acceder a los beneficios desde el momento en que la credencial es emitida. Para quienes recién cumplen la edad mínima, este trámite representa la puerta de entrada a una red nacional de apoyos diseñados para mejorar su bienestar y calidad de vida.

Documentos necesarios para tramitar o reponer la credencial

El trámite, ya sea por primera vez o por reposición, requiere presentar la siguiente documentación obligatoria:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla o carta de identidad)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

Fotografía infantil reciente, a color o blanco y negro, fondo blanco y sin lentes

Todos los documentos deben presentarse en original y copia. En caso de extravío del acta o de la identificación, las oficinas suelen orientar sobre cómo obtener versiones digitales oficiales mientras se tramita la reposición.

¿Qué beneficios otorga la credencial del INAPAM?

La tarjeta del INAPAM es una de las identificaciones más reconocidas entre la población adulta mayor. Además de validar la edad del titular, permite acceder a descuentos significativos en:

Transporte terrestre y aéreo

Servicios médicos y farmacias

Restaurantes, tiendas y supermercados

Actividades culturales, recreativas y educativas

Servicios notariales y administrativos

Turismo, hospedaje y paquetes vacacionales

En algunos casos, los descuentos pueden superar el 50%, especialmente en transporte y servicios de salud, lo que convierte a la credencial en un recurso valioso para el ahorro familiar.

Asimismo, muchas instituciones públicas permiten utilizarla como identificación válida para trámites relacionados con programas sociales, cobros de apoyos y registros ante dependencias estatales y federales.

El papel del INAPAM en el bienestar de los adultos mayores

El INAPAM forma parte de una red de políticas públicas enfocada en la protección, el desarrollo y la inclusión social de los adultos mayores. Su labor no se limita a la emisión de credenciales, sino que participa activamente en:

Programas de integración comunitaria

Talleres recreativos y culturales

Vinculación intergeneracional

Atención psicológica y asesoría legal

Programas de empleo para personas mayores de 60 años

La credencial funciona como una llave que facilita el acceso a estas iniciativas, por lo que su correcto uso es fundamental para aprovechar al máximo la oferta institucional.

Reposición rápida y sin costos: una medida para facilitar el acceso

El organismo subraya que la reposición de la tarjeta no genera ningún costo, por lo que recomienda a los adultos mayores no postergar la gestión si la credencial se encuentra dañada o si hubo modificaciones en su información personal. Un plástico deteriorado puede causar retrasos o problemas al momento de acreditar identidad en situaciones que requieren precisión, como trámites bancarios o expedientes médicos.

Los módulos de Bienestar, además, están distribuidos de manera estratégica para garantizar la atención de la población adulta mayor sin necesidad de largos desplazamientos.

Un llamado a mantener los datos actualizados

Actualizar los datos personales en la credencial del INAPAM es clave para evitar inconsistencias entre documentos oficiales. Fotografía desactualizada, firma modificada o cambios en el nombre pueden generar inconvenientes, especialmente cuando se utiliza la credencial como identificación principal.

El INAPAM recuerda que mantener la información al día permite una atención más eficiente y evita que la tarjeta quede inutilizable por datos incorrectos o poco claros.