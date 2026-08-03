A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIRECTA

Tras sus dichos en el show de Rosalía, Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking

Tras su paso por el Confesionario del Lux Tour de Rosalía, Ángela Torres tuvo que enfrentar a la prensa y responder la pregunta que todos querían hacerle sobre Rusherking.

3 ago 2026, 17:36
Banner seguínos en google Primicias Ya
Tras sus dichos en el show de Rosalía,Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking.

Tras sus dichos en el show de Rosalía,Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking.

Tras sus dichos en el show de Rosalía,Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking.

Tras sus dichos en el show de Rosalía,Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking.

Después de su paso por el Confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, Ángela Torres tuvo que enfrentar a la prensa y responder la pregunta que todos querían hacerle: si el ex al que apuntó durante el show era Rusherking, con quien estuvo en pareja durante dos años.

Un cronista de Intrusos quiso saber cómo había vivido la repercusión de su confesión. "Hubo una confesión. Hablaste de una relación donde la pasaste mal. ¿Viste las repercusiones que tuvo eso?", le preguntaron en la nota que emitió eltrece.

Leé también

Ángela Torres abrió su corazón en el confesionario de Rosalía y contó lo peor que le hizo un ex

Ángela Torres abrió su corazón en el confesionario de Rosalía y contó lo peor que le hizo un ex

Entre risas, Ángela respondió: "Un poco el confesionario se trata de eso, es el código. Fue sumarme al show. Poder pisar el escenario de Lux, que es un tour que admiro muchísimo, y a ella la admiro muchísimo. Fue pasar un momentito con ella".

Lejos de conformarse, el cronista de Puro Show fue más directo y le consultó: "¿Te escribió Tomy?". Haciéndose la desentendida, la cantante contestó: "¿Qué Tomy?".

Cuando le aclararon que se referían a Rusherking, Ángela respondió: "No, no. ¿Por qué tendría?". Fue entonces cuando Alejandro Guatti fue directo al hueso: "Entonces, ¿fue por él?".

Sin confirmar ni desmentir que la historia estuviera vinculada al cantante, Ángela eligió sostener el misterio hasta el final: "Es parte de la magia del show de Rosi. No voy a andar aclarando nombre ni apellido de nadie", cerró, contundente pese a sus evasivas.

¿Qué dijo Ángela Torres en el show de Rosalía?

Durante el Confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, Ángela Torres contó que salió con un chico que le hizo "perder su muchosidad" —un concepto que ella define como aquello que la hace auténtica y brillar con luz propia— y relató que, aunque la relación duró años, él nunca quiso incluirla en su vida: no la invitaba con sus amigos ni a salidas, y solo buscaba verse a solas en su departamento.

También reveló que su ex se negaba a llevarla a ver a Cindy Cats, una banda argentina de la que ella era fanática, obligándola a comprar su propia entrada; el final feliz llegó cuando ese mismo grupo la invitó después a cantar con ellos, con su ex mirando desde el público. Rosalía reaccionó indignada ante cada confesión, llegando a calificarlo de "pelotudo" mientras el estadio abucheaba al innombrado protagonista.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angela Torres

Lo más visto