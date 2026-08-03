Tras sus dichos en el show de Rosalía,Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking.

Cuando le aclararon que se referían a Rusherking, Ángela respondió: "No, no. ¿Por qué tendría?". Fue entonces cuando Alejandro Guatti fue directo al hueso: "Entonces, ¿fue por él?".

Sin confirmar ni desmentir que la historia estuviera vinculada al cantante, Ángela eligió sostener el misterio hasta el final: "Es parte de la magia del show de Rosi. No voy a andar aclarando nombre ni apellido de nadie", cerró, contundente pese a sus evasivas.

¿Qué dijo Ángela Torres en el show de Rosalía?

Durante el Confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, Ángela Torres contó que salió con un chico que le hizo "perder su muchosidad" —un concepto que ella define como aquello que la hace auténtica y brillar con luz propia— y relató que, aunque la relación duró años, él nunca quiso incluirla en su vida: no la invitaba con sus amigos ni a salidas, y solo buscaba verse a solas en su departamento.

También reveló que su ex se negaba a llevarla a ver a Cindy Cats, una banda argentina de la que ella era fanática, obligándola a comprar su propia entrada; el final feliz llegó cuando ese mismo grupo la invitó después a cantar con ellos, con su ex mirando desde el público. Rosalía reaccionó indignada ante cada confesión, llegando a calificarlo de "pelotudo" mientras el estadio abucheaba al innombrado protagonista.