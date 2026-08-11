Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto: ya son al menos 164 los muertos

Cali, entre las ciudades más golpeadas por el terremoto

Una de las situaciones más dramáticas se vive en Cali, una ciudad de alrededor de 2,2 millones de habitantes. El reporte citado este martes por Reuters contabilizaba al menos 85 muertos y numerosos edificios destruidos o con graves problemas estructurales.

La magnitud de los destrozos obligó a miles de personas a permanecer fuera de sus viviendas. Algunas construcciones quedaron completamente reducidas a escombros y otras presentan inclinaciones que podrían provocar nuevos derrumbes.

Uno de los puntos críticos fue un hospital de la ciudad, donde varios de los pisos superiores colapsaron. Algunos de esos sectores estaban destinados a atención pediátrica y hubo pacientes atrapados.

La emergencia obligó a montar un operativo sanitario improvisado en el exterior: unas 600 personas debieron recibir asistencia en plena calle, rodeadas de restos de mampostería y materiales desprendidos del edificio.

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

Rescates contrarreloj entre los edificios derrumbados

Las imágenes de las últimas horas muestran a bomberos y socorristas trabajando con excavadoras, herramientas manuales y, en algunos casos, removiendo restos con sus propias manos. Entre ellos también hay vecinos que decidieron colaborar espontáneamente con las tareas.

Carmen Yasmín García, una mujer de 43 años que se sumó como voluntaria en Cali, contó que su grupo consiguió rescatar con vida a siete personas de un edificio derrumbado. Sin embargo, todavía buscaban a otras cuatro personas y a un perro que permanecían bajo los restos de la construcción.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto también se produjeron rescates que alimentaron la esperanza. En Cali, una beba de seis meses y su madre fueron encontradas con vida debajo de los restos de un edificio de cinco pisos, según informó Caracol Televisión y recogió Reuters.

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

Pereira: 66 muertos y barrios devastados

La situación también es crítica en Pereira, capital del departamento de Risaralda. Las autoridades reportaron 66 víctimas fatales, mientras continúan los operativos para determinar si hay personas atrapadas.

Algunas zonas residenciales quedaron convertidas en montañas de hormigón y estructuras metálicas retorcidas. El terremoto provocó el colapso de edificios y daños severos en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los videos más impactantes fue registrado en el aeropuerto de Pereira. Las imágenes mostraron cómo la estructura se balanceaba violentamente durante el terremoto y cómo grandes fragmentos del techo se desprendían mientras las personas buscaban refugio.

Las operaciones en varios aeropuertos de la región habían sido suspendidas mientras ingenieros realizaban inspecciones para comprobar la seguridad de las terminales.

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

Chocó, cerca del epicentro: al menos 13 muertos

En Chocó, el departamento más próximo al epicentro del terremoto, las autoridades informaron 13 fallecidos.

Quibdó sufrió importantes daños en edificaciones y desde las primeras horas posteriores al sismo se desplegaron operativos para determinar el alcance de la destrucción.

En Manizales, en tanto, uno de los símbolos de la ciudad quedó seriamente afectado: el movimiento provocó daños en una de las torres de su histórica catedral.

Mil efectivos y toque de queda por temor a saqueos

A la emergencia humanitaria se sumó una preocupación adicional: los reportes de saqueos en algunas de las zonas afectadas.

El presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el poder apenas unos días antes del terremoto, anunció el despliegue de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia en Cali. Las autoridades también establecieron toques de queda en Cali y Pereira durante la noche del lunes.

El mandatario había declarado previamente el estado de emergencia nacional y establecido como prioridad la búsqueda de personas atrapadas y la asistencia a las familias damnificadas.

El fútbol también quedó paralizado por la tragedia

Las consecuencias del terremoto alcanzaron además al calendario deportivo. Este martes, la CONMEBOL postergó dos partidos de competiciones internacionales por razones de seguridad y en señal de respeto por las víctimas.

Entre ellos se encuentra el encuentro que River Plate debía disputar frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. También fue suspendido Deportes Tolima-Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Las nuevas fechas todavía no fueron anunciadas.

Además, la DIMAYOR suspendió todos los partidos del fútbol colombiano previstos para esta semana.

El recuerdo del devastador terremoto de 1999

La destrucción volvió inevitable la comparación con una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Colombia. En enero de 1999, un terremoto de magnitud 6,2 golpeó el Eje Cafetero, especialmente las ciudades de Armenia y Pereira, y provocó más de 1.000 muertes.

Más de dos décadas después, la misma región vuelve a enfrentar una catástrofe sísmica de enorme magnitud.

Este martes, sin embargo, la prioridad continúa puesta debajo de los escombros. Con personas todavía desaparecidas y estructuras que aún no pudieron ser revisadas completamente, los equipos de emergencia mantienen una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes.