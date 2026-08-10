De la Espriella habló tras la tragedia en Colombia y llamó a la unidad nacional

El llamado a la unidad

En uno de los mensajes centrales de su primera aparición pública tras la tragedia, De la Espriella convocó a la unidad nacional y aseguró que el Gobierno desplegará todos los recursos necesarios para asistir a las víctimas.

“Hoy todos los colombianos, sin distinguíos ideológicos y políticos tenemos que unirnos frente a una sola causa, que son las victimas de este desastre natural. El Gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos con la ayuda de Dios, el compromiso de todos los funcionarios del Gobierno, el compromiso de la sociedad y de nuestros amigos de los Gobiernos y organismos internacionales vamos a sacar adelante a nuestros compatriotas que han sido afectados por esta tragedia”, dijo.

El mandatario informó que hay 17 centros comunitarios afectados, 18 vías dañadas, seis aeropuertos con infraestructura comprometida y fuera de operación para vuelos comerciales. (Foto: Reuters)

Su mensaje en redes sociales

El mandatario además publicó un video en su cuenta de la red social X cuando arribó en Bogotá para trabajar junto al Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

"Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos. Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos", aseguró De la Espriella.

Ya son 111 los muertos por derrumbes y colapsos

La cifra de víctimas fatales continuó en aumento durante la jornada y ascendió a 111 personas como consecuencia de derrumbes estructurales registrados en Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca. Las tareas de búsqueda y rescate continuaban entre edificios colapsados y zonas con severos daños materiales, mientras las autoridades advertían que el número podría seguir creciendo a medida que avanzan los operativos.

El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia. El movimiento se sintió en gran parte del país, incluida Bogotá, y provocó daños de consideración en infraestructura pública, rutas y terminales aéreas.

Un presidente que asumió hace tres días

La tragedia ocurrió apenas tres días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia de Colombia. El dirigente asumió el pasado viernes 7 de agosto en una ceremonia realizada en Cali.

La tragedia ocurrió apenas tres días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia de Colombia. (Foto: Reuters)

Antes de asumir el cargo, el nuevo mandatario destacó la relevancia de la jornada y aseguró: “Es un gran día para la democracia, Colombia se salvó, y vamos a construir todos la Patria Milagro”.