Tras el terremoto, el Gobierno ofreció asistencia a Colombia y confirmó que no hay argentinos entre las víctimas

El funcionario también indicó que la Cancillería mantiene comunicación con la representación consular argentina en Colombia para realizar un seguimiento de la situación.

No se registraron argentinos entre las víctimas

Hasta el momento, no hay ciudadanos argentinos entre las víctimas del terremoto, según informó Quirno.

“Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”, señaló el canciller.

Quirno cerró su mensaje con una expresión de solidaridad hacia los colombianos afectados por la tragedia. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”.

Los contactos para argentinos en Colombia

La Cancillería difundió además los canales de contacto disponibles para los ciudadanos argentinos que se encuentren en Colombia y necesiten asistencia.

El teléfono de contacto es +57 601 288 0900. También está disponible el celular de emergencia +57 316 875 9292 y el correo electrónico [email protected].