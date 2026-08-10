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Tras el terremoto, el Gobierno ofreció asistencia a Colombia y confirmó que no hay argentinos entre las víctimas

El canciller Pablo Quirno expresó la solidaridad del Gobierno argentino con Colombia y aseguró que la Cancillería mantiene contacto con las autoridades del país para colaborar ante la emergencia.

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A través del canciller

A través del canciller, Argentina expresó solidaridad con Colombia. (Foto: archivo).
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“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, escribió Quirno en su cuenta de X. El canciller además informó que la Argentina mantiene contacto con las autoridades colombianas para coordinar la ayuda que resulte necesaria.

La Argentina ofreció ayuda a Colombia

Quirno señaló que las autoridades argentinas se encuentran en comunicación con el Gobierno colombiano para conocer las necesidades que puedan surgir y evaluar la asistencia requerida.

El canciller Pablo Quirno expres&oacute; la voz oficial del Gobierno tras el sismo en Colombia. (Foto: archivo).

El canciller Pablo Quirno expresó la voz oficial del Gobierno tras el sismo en Colombia. (Foto: archivo).

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, sostuvo el canciller.

El funcionario también indicó que la Cancillería mantiene comunicación con la representación consular argentina en Colombia para realizar un seguimiento de la situación.

No se registraron argentinos entre las víctimas

Hasta el momento, no hay ciudadanos argentinos entre las víctimas del terremoto, según informó Quirno.

“Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”, señaló el canciller.

Quirno cerró su mensaje con una expresión de solidaridad hacia los colombianos afectados por la tragedia. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”.

Los contactos para argentinos en Colombia

La Cancillería difundió además los canales de contacto disponibles para los ciudadanos argentinos que se encuentren en Colombia y necesiten asistencia.

El teléfono de contacto es +57 601 288 0900. También está disponible el celular de emergencia +57 316 875 9292 y el correo electrónico [email protected].

En pocas palabras

  • Argentina ofrece ayuda: El canciller Pablo Quirno expresó la solidaridad argentina con Colombia tras el terremoto y ofreció asistencia.
  • Sin argentinos afectados: Se confirmó que hasta el momento no hay ciudadanos argentinos entre las víctimas del sismo.
  • Contacto consular: La Cancillería mantiene comunicación con autoridades colombianas y la embajada para coordinar la ayuda y dar seguimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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