Colombia elige a su próximo presidente en una elección marcada por la polarización

Los encuestadores preveén que este domingo la participación electoral rondará los mismos números que en la primera instancia cuando se acercó solo el 54% del padrón.

El candidato que obtenga más votos, Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, asumirá en agosto como Presidente de Colombia para el período 2022-2026.

Quién es Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández es el candidato presidencial colombiano independiente por el movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien lanzó su campaña en 2021 y desde entonces empezó a repuntar en las encuestas por su forma particular de hacer política, con la promesa de acabar con la corrupción en el país.

Hernández presentó a través de redes sociales, especialmente TikTok, todas sus propuestas de campaña, entre ellas la austeridad y luchar contra la corrupción.

"Les voy a dar la clave para salir de la pobreza en el país: es sacar a patadas a estos políticos ladrones que son los que nos tienen sumidos en la pobreza", señaló en mayo pasado.

El aspirante presidencial pide que lo llamen el "ingeniero Rodolfo", pues gracias a esa profesión de la cual se graduó en 1970 creó un imperio en la construcción de viviendas de interés social, que lo hizo millonario y de lo cual no alardea ante las personas que lo escuchan.

Hernández, de 77 años, entró a la política colombiana en 2015, cuando fue elegido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, la quinta urbe en importancia del país, donde se hizo conocido por sus polémicas frases o cuando en 2018 le lanzó una bofetada en la cara al entonces concejal John Claro, cuando mantenían una reunión.

Algunos analistas políticos se han referido al aspirante presidencial independiente por el movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción como el "Donald Trump colombiano", debido a su forma de hacer política, que en opinión de ellos es "populista" y le falta experiencia para llegar a la primera magistratura del país.

El candidato presidencial escogió como fórmula vicepresidencial a Marelen Castillo, quien es vicerrectora académica de la privada Universidad Minuto de Dios de Bogotá y la primera vez que aspira a un cargo público.

Quién es Gustavo Petro

El líder progresista Gustavo Petro Urrego llega a la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Colombia. Especialista en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional con doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas, podría ser, a sus 62 años, el nuevo presidente del país suramericano en su tercer intento de conquistar el voto de la mayoría de los colombianos de la mano de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

Petro nació en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba (norte), tiene cinco hijos y está casado con Verónica Alcocer, quien durante esta campaña ha estado muy activa en redes sociales y en medios de comunicación apoyando el propósito de Petro, quien durante su juventud fue militante de la guerrilla M-19, surgida en 1970 tras irregularidades en las elecciones presidenciales.

Haber sido miembro de un grupo subversivo es lo que gran parte de la sociedad colombiana no le perdona, a pesar de que su participación nunca fue armada y de que fue quien promovió el desarme de esta guerrilla que luego derivó en la redacción de la Constitución Política de Colombia de 1991, que también ayudó a construir.

En esta segunda vuelta, Petro recibió apoyos relevantes que podrían sumarle votos, especialmente del sector del centro, como el del ex miembro de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria; el ex presidente Ernesto Samper; el ex candidato presidencial, Antanas Mockus, y el ex candidato vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo.

En su paso por el Congreso, Petro se destacó por sus denuncias frente a casos como los nexos del paramilitarismo con políticos, que resultaron en más de 60 condenas e investigaciones que siguen en curso, y reveló las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de políticos de oposición, periodistas y defensores de Derechos Humanos por parte del Departamento Administrativo de Seguridad.

Durante su alcaldía en Bogotá, ciudad en donde tiene su gran capital electoral, logró bajar los índices de pobreza, de desnutrición, especialmente en la población infantil, también bajaron las cifras de homicidios, logró bajar el costo del sistema de transporte masivo y concretó políticas relacionadas con la protección de los animales y el medio ambiente.

Entre sus propuestas para Colombia, está avanzar hacia un modelo económico que no dependa exclusivamente de la extracción petrolera y desarrollar una economía que se base en el cuidado del agua, así como una reforma tributaria y pensional que permita a todos los adultos mayores tener un ingreso mínimo.