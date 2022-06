Rodolfo Hernández, el "Donald Trump" latino que quiere ser presidente advirtió: "Colombia puede ser la nueva Venezuela".

Embed

En este sentido y de cara al final de la carrera electoral, Hernández hizo fuertes declaraciones respecto al futuro de Colombia, y equiparó su situación a la de su vecino país: "Si nos descuidamos, Colombia puede ser la nueva Venezuela".

También criticó duramente al candidato competidor de izquierda, que intenta por tercera vez llegar a la presidencia: "Yo creo que si yo no participo en la elección, Petro ya hubiera ganado. Mi interés no es sólo Frena a Petro, mi interés es sacar a Colombia del desorden en el que la han llevado. Incluso Petro. Él lleva 36 años en el gobierno, él no tiene experiencia en el hacer, es un teórico del Estado. Cuando tiene que hacer no es capaz".

Rodolfo Hernández advierte sobre el peligro de convertirse en Venezuela

El candidato de derecha advirtió sobre el peligro de que Colombia se convierta en la "nueva Venezuela" si cae en manos de "quien piensa que hay que quitar todo poniendo impuestos. El problema no es acabar con los ricos, es acabar con la pobreza".

"Se necesita unidad y ponerle plata en el bolsillo a los ciudadanos para incentivar el consumo", sostuvo como eje de su plan de acción si llega a la presidencia. Y agregó que su primera decisión sería "quitarle la chequera a los ladrones".

En tanto, respecto a las comparaciones que hacen entre él y Donald Trump o Jair Bolsonaro, sostuvo: "Yo no sé cómo hicieron la política ellos, para mi lo que existe es el hambre, la desatención, la mentira, la falsedad, la hipocresía. Yo me pongo fuera de este paquete".

¿Quién es Rodolfo Hernández?

Rodolfo Hernández, de 77 años, se refiere a sí mismo con su profesión: se nombra como "ingeniero Rodolfo Hernández", como si esta fuera parte su nombre de pila. El hombre sorprende presentándose como un outsider, un político independiente ajeno al establecimiento y a los partidos tradicionales, que busca llegar a la presidencia de Colombia tras obtener 8,5 millones de votos.

Los orígenes de Rodolfo Hernández

Se desempeñó como empresario de la construcción, con lo que amasó su fortuna, y tras un paso polémico pero popular por la alcaldía de Bucaramanga —una ciudad de unos 500.000 habitantes en el noreste de Colombia—, decidió dar un salto a la arena nacional como candidato presidencial con una plataforma basada en la lucha contra la corrupción.

Rodolfo Hernández, el "Donald Trump" latino que quiere ser presidente advirtió: "Colombia puede ser la nueva Venezuela".

Si bien en 1992 ya había sido concejal del municipio de Piedecuesta, en Santander, nunca asistió ni se posesionó como cabildante, "solo mandó una carta renunciando a su investidura a finales de 1992, cuando vencía su período", reportó el medio local La Silla Vacía. CNN solicitó un comentario a su equipo de prensa sobre esta situación pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Tras décadas en el negocio de la construcción, Hernández se inscribió como candidato independiente con un millón de firmas. Con su movimiento cívico Lógica, Ética y Estética, y tras prometer millones de casas para las familias más vulnerables, ganó la alcaldía en 2016 con poco más de 77.000 votos. Fueron solo unos miles más que su contrincante más cercano del Partido Liberal.

Rodolfo Hernández, el "Donald Trump" latino que quiere ser presidente advirtió: "Colombia puede ser la nueva Venezuela".

"La gente le creyó y ganó por escasos 5.000 votos ante un (ex) alcalde liberal que antes en las encuestas estaba 20 puntos arriba", le dijo aJulio Acelas, analista político y director del Observatorio Ciudadano de Santander, en Bucaramanga.

Pero el alcalde no completó su odisea, pues varios escándalos le ocasionaron tropiezos con la Procuraduría de Colombia, que le puso varias sanciones disciplinarias. Según reportes, para 2019 Hernández tenía abiertas 34 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría. CNN se comunicó con esa entidad para solicitar información sobre esto, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.