Colombia permitió la eutanasia en un paciente no terminal y el hombre dejó un emotivo mensaje.

¿Cómo es la historia del hombre al que se le realizó la eutanasia en Colombia?

"Poco a poco le va llegando el turno a cada uno, entonces no digo adiós sino hasta luego. Y poco a poco nos iremos encontrando donde Dios nos tenga", reflexionó el católico Escobar en un video enviado a medios antes de morir en Cali bajo asistencia médica, según confirmó su abogado a través de Twitter.

"Quiero que mi historia se conozca porque abre un hilo para que pacientes como yo, que somos pacientes degenerativos, tengan una puerta abierta a que puedan solicitar su descanso", indicó el hombre, que trabajaba expuesto al asbesto, prohibido en 2019 en Colombia por cancerígeno.

La diabetes y las secuelas de un accidente cardiovascular agravaron la condición de Escobar y lo dejaron en una silla de ruedas. "Ya me sentía muy mal, sentía ya que mis pulmones no me responden. Nunca se imaginaron que alguien en mi familia fuera a tomar una decisión de esas, pero gracias a Dios todos me dieron su total apoyo", dijo el hombre en una entrevista a la agencia AFP en octubre.

Hasta mediados del 2021 pacientes como Escobar, que padecen enfermedades crónicas pero cuya esperanza de vida supera los seis meses, no podían acceder al procedimiento. "Se les estaba obligando a vivir en condiciones que no son dignas contra su voluntad", explicó a la AFP Mónica Giraldo, directora de la ONG Fundación Derecho a Morir Dignamente, quien explicó que tres pacientes no terminales ya accedieron a la eutanasia a raíz del fallo, pero Escobar fue el primero que lo dio a conocer en los medios.