Una vidente asegura que Mario Pergolini recibió una señal del Indio Solari

La especialista fue más allá y explicó cómo suelen darse estas experiencias: “Para que la gente comprenda y entienda un poquito más: a veces cuando un ser querido ya está cerca de la muerte, o sea que en sus últimos días, horas, uno de repente la nota rara y empieza a recibir mensajes del ser querido”.

Así, lo que para Pergolini fue un episodio inexplicable, terminó siendo leído por otros como una señal. Una coincidencia que, en el mismo día de la muerte del Indio, sumó un capítulo más a la historia de un músico que marcó generaciones.

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Cómo se enteró Mario Pergolini de la muerte del Indio Solari

La noticia de la muerte del Indio Solari estremeció al mundo de la música y también a quienes lo seguían desde los medios. Este viernes, Mario Pergolini y Gonzalo Bonadeo quedaron conmovidos al enterarse en plena transmisión de No preguntes por Rusia (Vorterix).

"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo", reaccionó Pergolini, todavía sorprendido. “Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, agregó y dejó un silencio que reflejó la magnitud de la noticia.

El conductor, sin poder ocultar la emoción, continuó: “Qué loco, no lo tenía tan... Bueno, disculpame, me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho empezamos el programa hoy como viernes con los Redondos, te juro, empezamos con los Redondos de Ricota, todo el día”.

También Pergolini recordó la imagen que había compartido horas antes: “Increíble, hasta puse...”. Uno de sus compañeros lo interrumpió: “Fotos tuyas con él”. Y él confirmó: “Sí, justo mostré esta foto que tengo acá, perdoname, Gonzalo, que te estoy desmontando el sentido lógico que tenía esta nota. Justo mostré esta foto hoy. Estoy pero impactado de la noticia y de la coincidencia del momento”.