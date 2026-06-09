Una vidente asegura que Mario Pergolini recibió una señal del Indio Solari

El día en el que se conoció la muerte del Indio Solari, Mario Pergolini, en Un día perdido (El Trece), contó lo que le ocurrió esa misma mañana en su programa de Vorterix.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mario Pergolini reveló la extraña coincidencia que vivió horas antes de conocerse la muerte del Indio Solari. Luego, la médium Arístida explicó cómo interpreta ese episodio.
El día en el que se conoció la muerte del Indio Solari, Mario Pergolini, en Un día perdido (El Trece), contó lo que le ocurrió esa misma mañana en su programa de Vorterix.
"A mí me pasó algo increíble porque yo hoy abrí mi programa, yo hago un programa de 8 a 10 en Vorterix, y fue una locura. Yo abrí con Los Redondos y justo con una foto, pusimos una que estamos los dos, pero no sé por qué. Les juro por mis hijos", contó, todavía sorprendido por la coincidencia.
El conductor explicó que no suele recurrir a música nacional en ese ciclo. Y agregó que la situación lo descolocó: “Y hasta me impresionó porque cuando empezó todo, nos quedamos medio mirando como diciendo... Y a mí me da una bronca porque yo no creo en todas esas cosas, tengo un odio de saber que me pasó a mí. Detesto que me pasen estas cosas. Yo necesito que todo sea racional, que todo esté bien”.
El relato no tardó en despertar interpretaciones. En Crónica TV, Arístida, la médium de los famosos, analizó lo sucedido: “Hay personas que tienen más capacidad de poder percibir, sentir señales en diferentes lugares. Han mostrado también que mucha gente que quizás se conectaron con un ser querido, como le pasó recién a Pergolini, que acabamos de ver, y eso puede ocurrir, claro que sí”.
La especialista fue más allá y explicó cómo suelen darse estas experiencias: “Para que la gente comprenda y entienda un poquito más: a veces cuando un ser querido ya está cerca de la muerte, o sea que en sus últimos días, horas, uno de repente la nota rara y empieza a recibir mensajes del ser querido”.
Así, lo que para Pergolini fue un episodio inexplicable, terminó siendo leído por otros como una señal. Una coincidencia que, en el mismo día de la muerte del Indio, sumó un capítulo más a la historia de un músico que marcó generaciones.
La noticia de la muerte del Indio Solari estremeció al mundo de la música y también a quienes lo seguían desde los medios. Este viernes, Mario Pergolini y Gonzalo Bonadeo quedaron conmovidos al enterarse en plena transmisión de No preguntes por Rusia (Vorterix).
"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo", reaccionó Pergolini, todavía sorprendido. “Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, agregó y dejó un silencio que reflejó la magnitud de la noticia.
El conductor, sin poder ocultar la emoción, continuó: “Qué loco, no lo tenía tan... Bueno, disculpame, me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho empezamos el programa hoy como viernes con los Redondos, te juro, empezamos con los Redondos de Ricota, todo el día”.
También Pergolini recordó la imagen que había compartido horas antes: “Increíble, hasta puse...”. Uno de sus compañeros lo interrumpió: “Fotos tuyas con él”. Y él confirmó: “Sí, justo mostré esta foto que tengo acá, perdoname, Gonzalo, que te estoy desmontando el sentido lógico que tenía esta nota. Justo mostré esta foto hoy. Estoy pero impactado de la noticia y de la coincidencia del momento”.