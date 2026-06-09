La conmovedora revelación de la madre de la adolescente que apareció en Córdoba

Embed

El funcionario evitó brindar detalles sobre las circunstancias del hallazgo y explicó que la información será difundida por la fiscalía a cargo de la investigación. “Está con su mamá en el Hospital Jesús María, donde se le están realizando los controles correspondientes”, indicó Quinteros.

Además, reveló que mantuvo una comunicación directa con Elena, la madre de la adolescente, para informarle la noticia. “Es emocionante. Venimos de una semana con noticias complicadas. Quiero destacar el trabajo de cada uno de los agentes que participaron del operativo”, señaló.

La versión sobre una casa abandonada

Según trascendió en las primeras horas posteriores al hallazgo, la joven habría sido encontrada en una vivienda abandonada. Sin embargo, las autoridades evitaron confirmar oficialmente esa información.

Tampoco se precisó si la adolescente se encontraba sola ni en qué circunstancias fue localizada. Todos esos detalles forman parte de la investigación que encabeza el fiscal Guillermo Monti.

l-b-habia-desaparecido-este-lunes-al-mediodia-despues-de-salir-de-la-escuela-foto-tn-CZBDFFBHWFFAROOCNZDG4IYKSY L. B. había desaparecido este lunes al mediodía, después de salir de la escuela. (Foto: captrua A24)

La desaparición que generó alarma en Córdoba

Luciana había sido vista por última vez este lunes al salir del Colegio Presbítero José Bonoris. La denuncia fue presentada por su madre horas después, cuando la adolescente no regresó a su hogar.

De acuerdo con los testimonios recolectados por los investigadores, una amiga fue la última persona que estuvo con ella. Según declaró, la joven permaneció esperando el colectivo tras la salida de clases y desde ese momento se perdió todo contacto. La desaparición generó una fuerte preocupación en la región y motivó la activación de un importante operativo de búsqueda.

El despliegue que permitió encontrarla

Menos de 24 horas después de presentada la denuncia, el Ministerio de Seguridad de Córdoba activó la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda.

Según explicó Quinteros, la denuncia fue radicada alrededor de las 15:15 del lunes y la respuesta fue inmediata. “Antes de que anocheciera ya estábamos trabajando en el lugar con todo el personal táctico”, afirmó.

El operativo incluyó más de 90 efectivos policiales, perros especializados en rastreo, 25 móviles, un helicóptero, controles en rutas y caminos rurales, además del análisis de cámaras de seguridad en distintas localidades del norte cordobés.

Gracias a ese despliegue, la adolescente fue localizada pocas horas después, poniendo fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad.