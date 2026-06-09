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¿Se suspende? Alerta en la Selección Argentina por un diluvio torrencial en Alabama a horas del partido con Islandia

Un frente de tormenta severo azota la ciudad de Auburn en la antesala del último amistoso de la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo. ¿Se suspende?

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¿Se suspende? Alerta en la Selección Argentina por un diluvio torrencial en Alabama a horas del partido con Islandia

Las condiciones climáticas en el sureste de los Estados Unidos se transformaron en el principal foco de atención y preocupación para la delegación nacional en el cierre de su gira de preparación. Un diluvio torrencial en Alabama a menos de cuatro horas del partido entre la Selección Argentina e Islandia alteró por completo la planificación de la jornada e instaló la incertidumbre sobre el normal desarrollo del espectáculo.

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El panorama en el escenario del juego se volvió sumamente complejo en pocos minutos. Una cortina de agua cubre el Jordan-Hare Stadium de Auburn. El campo de juego está cubierto de charcos y la lluvia por el momento no cesa. Desde la organización no hubo una comunicación oficial acerca de la postergación o suspensión del último amistoso de la Albiceleste previo al Mundial, por lo que se mantienen los horarios originalmente estipulados por las cadenas de transmisión.

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Cómo afectó la tormenta de Alabama al Jordan-Hare Stadium

Las intensas precipitaciones causaron anegamientos inmediatos en la infraestructura del imponente escenario deportivo norteamericano. Pasadas las 16.00 en Auburn, Alabama (dos horas menos que en la República Argentina), comenzó a llover torrencialmente. En pocos minutos, el césped del estadio con capacidad para 88.000 espectadores se vio completamente cubierto por el agua, mientras que en los escalones de las tribunas comenzaron a formarse cascadas.

Cabe remarcar que esta ciudad posee un clima tropical, ya que se encuentra al sureste del país, cerca del estado de Florida, el más azotado por este tipo de condiciones climáticas. Teniendo en cuenta esto, el sistema de drenaje del recinto es de primer nivel mundial. Eso sí, tiene que parar de llover para que el terreno pueda absorber la masa líquida acumulada en la superficie.

Qué es el 'Weather Delay' y por qué podría suspenderse el partido de Argentina

La mayor preocupación del cuerpo técnico y las autoridades no radica únicamente en la cantidad de agua caída, sino en las normativas federales de seguridad para eventos deportivos masivos en los Estados Unidos. A menos de cuatro horas para el amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, un diluvio torrencial cae sobre el Jordan-Hare Stadium de Auburn, estadio en el que se disputará el encuentro pautado para las 22.00.

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial acerca de una postergación o una suspensión por parte de los organizadores, los antecedentes mantienen en alerta a las delegaciones. Cabe remarcar que en los Estados Unidos rige el 'Weather Delay', un estricto protocolo que obliga a suspender cualquier evento masivo cuando hay amenaza de actividad eléctrica, priorizando de manera absoluta la integridad física de los atletas y de los aficionados en las gradas.

Cuál es el pronóstico del tiempo para la hora del partido entre Argentina e Islandia

A pesar de la virulencia del frente de tormenta actual, las proyecciones estadísticas de los especialistas de la región ofrecen una luz de esperanza para la realización del compromiso internacional.

Las previsiones para las próximas horas detallan los siguientes puntos clave:

  • Mejora en las condiciones: Los meteorólogos alertan sobre importantes y repentinas inundaciones en la ciudad hasta las 19.45 hora local, quince minutos antes del horario pautado para el pitazo inicial.

  • Problemas de accesos: El pico de la tormenta podría ser un problema para el acceso del público al estadio debido al anegamiento de las arterias viales linderas.

  • Cese de las precipitaciones: El alivio llegará por la noche, ya que para el horario del partido, el pronóstico de lluvia desaparece.

  • Postura oficial: Por el momento la organización no emitió un parte informando la postergación del encuentro, por lo que hasta ahora comenzará en el horario pautado.

Este contratiempo climático funciona como un ensayo general de las dificultades logísticas que podrían irrumpir durante el certamen ecuménico. Tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes disputado hace un año atrás, las tormentas serán un factor de preocupación durante la Copa del Mundo. Por el clima que rige en varias ciudades de los Estados Unidos para esta época del año y por el estricto protocolo que manejan en situaciones como estas, se espera que varios partidos sean postergados por amenaza de actividad eléctrica a lo largo de la competencia oficial.

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