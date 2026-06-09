El acto fallido de Nahir Galarza que dejó al descubierto una llamativa contradicción

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Cuál fue la escandalosa confesión que hizo Nahir Galarza en la nota con Nati Jota

El canal de streaming OLGA estrenó en YouTube la entrevista completa que Nati Jota y Paulo Kablan realizaron a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre de 2017.

El encuentro había sido anunciado para el 2 de junio, pero la señal decidió posponerlo tras el femicidio de Agostina Vega, dado el fuerte impacto que ese caso generó en la sociedad. +

Desde las cuentas oficiales de OLGA se anticipó el contenido con una frase que marcó la relevancia de lo que estaba por verse: “Nahir Galarza habla por primera vez tras su condena firme a prisión perpetua. Nati Jota y Paulo Kablan la entrevistan desde la cárcel de Paraná, a casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo”.

El adelanto, difundido a fines de mayo y de apenas 35 segundos, bastó para encender la polémica. En ese reel, Galarza admitió por primera vez que fue ella quien disparó con el arma de su padre y dejó una reflexión que estremeció a quienes siguieron el caso: “ No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”.

El breve clip generó un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas. Hubo quienes cuestionaron las declaraciones de Nahir y otros que criticaron la manera en que se llevó adelante la entrevista.