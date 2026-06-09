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El acto fallido de Nahir Galarza que dejó al descubierto una llamativa contradicción

Un detalle en la entrevista de Nahir Galarza despertó polémica. En Puro Show señalaron un acto fallido y una contradicción con una declaración anterior.

9 jun 2026, 18:59
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nahir galarza
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La entrevista que Nati Jota y Paulo Kablan realizaron a Nahir Galarza en OLGA sigue generando ecos. La joven de 27 años, condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, se animó a responder todas las preguntas y, como era de esperar, sus declaraciones no pasaron inadvertidas.

En Puro Show (El Trece), los panelistas se detuvieron en distintos fragmentos y encontraron detalles que llamaron la atención. El conductor Matías Vázquez fue uno de los primeros en marcarlo: “Hay un acto fallido, ella misma admite haber hecho algo, y después revierte rápidamente que es una mujer que por su puesto está pagando lo que tiene que pagar, porque la justicia investigó y dio con esto”.

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Pochi, en tanto, comparó lo dicho ahora con una entrevista anterior de Galarza en el programa de Mariana Fabbiani. Allí detectó diferencias en el relato: “En la entrevista con Mariana Fabbiani, ella le pregunta si es que estaba a los gritos y todo mal, no pensaba tirarse de la moto, y ella dice: ‘No, no, no pensaba en tirarme de la moto’. Y acá, en un momento de la entrevista, ella dice: ‘Sí sí, yo pensé en tirarme de la moto'. Ahí ves las contradicciones de como ella arma el relato, de cómo pasa el tiempo”.

Por su parte, Fernanda Iglesias puso el foco en la dinámica de la charla y en el rol de los entrevistadores: “Me parece excelente la forma en que Nati Jota y Paulo Kablan hacen la entrevista. Sobre todo Nati que le deja la respuesta servida, Nati para mí es mucho mejor que Paulo. Nati era como más directa con las preguntas. Ella estaba dispuesta a hablar, la da porque tiene alguna intención de decir que le parece que su condena no es justa".

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Cuál fue la escandalosa confesión que hizo Nahir Galarza en la nota con Nati Jota

El canal de streaming OLGA estrenó en YouTube la entrevista completa que Nati Jota y Paulo Kablan realizaron a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre de 2017.

El encuentro había sido anunciado para el 2 de junio, pero la señal decidió posponerlo tras el femicidio de Agostina Vega, dado el fuerte impacto que ese caso generó en la sociedad. +

Desde las cuentas oficiales de OLGA se anticipó el contenido con una frase que marcó la relevancia de lo que estaba por verse: “Nahir Galarza habla por primera vez tras su condena firme a prisión perpetua. Nati Jota y Paulo Kablan la entrevistan desde la cárcel de Paraná, a casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo”.

El adelanto, difundido a fines de mayo y de apenas 35 segundos, bastó para encender la polémica. En ese reel, Galarza admitió por primera vez que fue ella quien disparó con el arma de su padre y dejó una reflexión que estremeció a quienes siguieron el caso: “ No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”.

El breve clip generó un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas. Hubo quienes cuestionaron las declaraciones de Nahir y otros que criticaron la manera en que se llevó adelante la entrevista.

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