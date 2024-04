Condenan a muerte a una mujer que se robó 12.500 millones de dólares

Vietnam es una república comunista que sigue el modelo chino de partido único y una apertura para los negocios en la economía. La pena capital a la que fue condenada puede cumplirse de dos maneras: un pelotón de fusilamiento o mediante la aplicación de una inyección letal.

Del negocio de bienes raíces a la pena de muerte

Truong My Lan era la imagen de la nueva Vietnam. Tras la salida victoriosa de la guerra en la que se involucraron los Estados Unidos y salieron derrotados, el país se unificó y adoptó el sistema comunista del triunfante Vietnam del Norte y sus aliados del Vietcong. Pero tras la caída del Muro de Berlín, adoptó el modelo chino de partido central único, pero con una apertura al capitalismo en materia de negocios. Así fue que en 1995, Estados Unidos y Vietnam formalizaron las relaciones diplomáticas.

En ese marco, la empresa que creó Van Thinh Phat (VTP) fue creciendo de manera constante. Hasta que su avance llamó la atención de la Justicia.

antes y despues de la condenada en Vietnam.jpg Antes y después. Truong My Lan, de empresaria exitosa en Vietnam, a condenada a muerte por estafadora (Foto: gentileza The investor).

Fue tan importante la acción del grupo VTP que, luego de 10 años, logró tener el 91% del paquete accionario del banco de Saigón, el más importante del país.

empresa de la estafadora vtp.jpg El VTP, el grupo comercial con el que Truong My Lan se hizo de una fortuna de 12.500 millones de dólares (Foto: gentileza The Investor).

La maniobra descubierta por la justicia comenzó hace una década, según el fallo del tribunal. Una vez que Truong My Lan se quedó con el manejo del principal banco del país, inició una serie de préstamos a personas que jamás se instrumentaron de manera correcta. La proyección dio un perjuicio de alrededor de 3.000 millones de dólares, en la que cayeron unos 42.000 depositantes.

saigon comercial bank .jpg Con el Saigón Comercial Bank, Truong My Lan se apropió de una fortuna del orden del 3% del PBI de su país (Foto: gentileza The Investor).

Condenada a muerte por erosionar la confianza en el liderazgo del Partido y el Estado

La justicia vietnamita demostró que conoce cabalmente cómo funciona el modelo que aplica China. Pese a ser el primer delito de Truong My Lan, no hubo piedad. No tanto por el tamaño de la maniobra económica, sino por el impacto que provocó en el partido comunista.

prensa vitnamita.jpg La prensa vietnamita siguió atentamente el proceso judicial iniciado en marzo (Foto: gentileza captura de TV).

En su fallo, el tribunal contempló que la acción de la procesada erosionan la confianza de los ciudadanos en el Partido comunista -único que gobierna- y la eficacia del Estado. Por eso, luego de un mes de audiencias, Truong My Lan fue condenada a la pena de muerte.