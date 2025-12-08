Confirmado: todos los bancos cerrarán por 24 horas

Un anuncio que obliga a reorganizar planes

La decisión del Gobierno no es nueva dentro del sistema financiero colombiano, pero cada vez que se recuerda o actualiza genera reacciones inmediatas. El cierre por 24 horas de absolutamente todas las sedes bancarias del país obliga a miles de usuarios a adelantar trámites que no pueden realizarse por canales digitales.

Especialistas consultados destacan que este tipo de cierres busca facilitar operaciones internas del sistema financiero, garantizar la seguridad de los equipos de trabajo y alinearse a prácticas tradicionales que se aplican desde hace décadas en distintos países.

A pesar de ello, la desconexión física por un día entero sigue siendo un desafío para quienes necesitan realizar trámites urgentes o limitados al servicio presencial, como consignaciones especiales, retiros en ventanilla por altos montos, procesos de créditos específicos o radicación de documentos.

Confirmado: los bancos cerrarán por 24 horas el 25 de diciembre

El Gobierno de Colombia ratificó que el 25 de diciembre, Navidad, todas las oficinas bancarias permanecerán cerradas. Es decir:

No habrá atención en sucursales.

No habrá servicio en oficinas de centros comerciales.

No habrá disponibilidad de cajas ni de trámites presenciales.

La medida, enmarcada dentro del calendario oficial de Asobancaria, aplica para bancos públicos, privados, cajas de compensación con servicios financieros y entidades de ahorro vinculadas al sistema bancario.

Sin embargo, los servicios digitales continuarán funcionando sin alteraciones. Los usuarios podrán hacer:

Pagos

Transferencias

Consultas de saldo

Movimientos en portales web

Operaciones por banca móvil

Uso de cajeros automáticos

Desde el sector financiero se insiste en que no habrá afectación en los servicios electrónicos, y tanto las plataformas como los cajeros estarán operativos durante toda la jornada festiva. Aun así, los expertos recomiendan tomar precauciones.

Recomendaciones para evitar inconvenientes el día del cierre

Cada vez que se aproxima un feriado nacional, especialmente uno de alto movimiento económico como Navidad, los bancos publican recordatorios para evitar demoras, filas o contratiempos. Entre las sugerencias más importantes destacan:

1. Adelantar consignaciones y pagos presenciales

Algunas operaciones siguen requiriendo presencia física, especialmente aquellas que involucran montos altos, consignaciones empresariales o transacciones especiales. Adelantarlas garantiza evitar retrasos en procesos que no pueden gestionarse en línea.

2. Realizar retiros previamente

Aunque los cajeros automáticos funcionan, es común que durante los feriados aumente la demanda y algunos dispositivos se queden sin efectivo. Por eso, los especialistas recomiendan retirar antes del 25 de diciembre, especialmente si el usuario necesita efectivo para compras navideñas, viajes o actividades familiares.

3. Revisar los límites de retiro

Cada banco impone montos máximos diarios para retirar en cajeros. Es importante verificar esos límites con antelación, especialmente si se necesitarán sumas significativas.

4. Organizar pagos recurrentes

Pagos como arriendos, cuotas de créditos, servicios públicos o compromisos comerciales pueden programarse para evitar retrasos o intereses.

5. Cargar la app bancaria y actualizar datos

La banca móvil depende en parte de actualizaciones del sistema operativo. Mantener la aplicación actualizada y verificar contraseñas, tarjetas registradas y claves dinámicas evitará problemas durante la jornada de cierre.

6. Consultar horarios previos al feriado

Los días previos a Navidad suelen registrarse largas filas y congestión. Planificar con uno o dos días de anticipación reduce el riesgo de no alcanzar a realizar la operación deseada antes del cierre.

El rol creciente de la banca digital en días festivos

Aunque el cierre físico de los bancos continúa siendo una tradición en feriados nacionales, la digitalización del sistema financiero ha permitido que millones de operaciones continúen sin interrupciones. Hoy, la mayoría de instituciones reporta que más del 80% de las transacciones diarias se realizan por canales digitales.

A través de cajeros automáticos, banca móvil y plataformas web, los usuarios pueden:

Realizar pagos PSE

Transferir a cuentas propias o terceros

Recargar servicios

Consultar saldos

Solicitar avances

Gestionar inversiones

Revisar extractos o movimientos

A pesar del enorme avance, todavía hay trámites que requieren la presencia del usuario, como procesos notariales ligados a créditos, solicitudes especiales, desbloqueos específicos o radicación de documentos físicos. Por esta razón, el cierre sigue impactando a una parte importante de la población.

Por qué los bancos cierran en festivos nacionales

El cierre en feriados no es exclusivo de Colombia. De hecho, la mayoría de países en Latinoamérica y otras regiones del mundo aplican una medida similar por razones como:

Mantenimiento operativo: Actualizaciones internas, soporte técnico y revisiones de infraestructura.

Conciliación de movimientos: Revisión de transacciones y cierres contables.

Seguridad del personal: Minimizar desplazamientos en días con menor flujo laboral.

Normativa y tradición: Parte de las prácticas históricas del sistema bancario.

Contrario a lo que algunos creen, no se trata de un “apagado” del sistema, sino de una suspensión exclusivamente presencial. Las transacciones electrónicas continúan, monitoreadas por equipos de soporte especializados.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

La planificación financiera es clave, especialmente para empresas, comercios, trabajadores dependientes e independientes. Para facilitar la organización, estos son los 18 días festivos confirmados para Colombia en el año 2026:

1 de enero: Año Nuevo

12 de enero (puente): Día de los Reyes Magos

23 de marzo (puente): Día de San José

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo (puente): Ascensión de Jesús

8 de junio (puente): Corpus Christi

15 de junio (puente): Sagrado Corazón de Jesús

29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo

20 de julio: Día de la Independencia

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen

12 de octubre (puente): Día de la Raza

2 de noviembre (puente): Día de Todos los Santos

16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Cada una de estas fechas incluye el cierre total de los bancos, por lo que se recomienda a los ciudadanos incorporar estos días en sus calendarios personales y laborales.