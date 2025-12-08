A un año de la detención del gendarme argentino en Venezuela: la revelación de la esposa de Nahuel Gallo

La dictadura bolivariana nunca volvió a dar precisiones sobre su condición judicial, física y en dónde está detenido. Pese a los reclamos argentinos y de entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Hace un año que no volvimos a escuchar su voz. Nunca le permitieron ni hablar un minuto con nosotros, con su familia", dijo María Alejandra Gómez, esposa de Gallo, con quien tienen un hijo pequeño en una entrevista con de TN.

La situación de Nahuel Gallo

Todo comenzó hace un año, rememoró María Alejandra. Nahuel Gallo viajó el 6 de diciembre del año pasado a Venezuela. "Estaba muy contento porque iba a ver a la familia", recordó su pareja. El gendarme argentino no viajó directamente a Venezuela porque los vuelos directos estaban suspendidos. Por lo que fue a Colombia y de allí, por tierra, a Venezuela. Pero cuando cruzó la frontera se lo detuvo. Acusado de "espionaje". Eso fue el 8 de diciembre, por lo que se cumple un año de esa detención forzada por parte del régimen de Nicolás Maduro.

"Cuando tenía las maletas listas, me dijo: Dentro de poco nos vemos", contó María Alejandra. Pero lo detuvieron y nunca más volvieron a saber nada de él. A pesar de haber presentado recursos de "hábeas corpus", para que la justicia informe sobre las condiciones de su acusación, detención y paradero. "Pero esas peticiones formales jamás se aceptaron en Venezuela por parte de la juscticia", denuncia la esposa del gendarme que es una "persona desaparecida" para la Argentina. Un delito de lesa humanidad.

el gendarme gallo y su familia Una familia feliz. Nahuel, María Alejandra y Víctor. Antes de que el régimen dictatorial de Maduro lo detuviera en Venezuela. (Foto: cuenta de Alejandra en X)

Víctor, el hijo de Nahuel: "Ese es mi papá"

Nahuel y Alejandra tienen un chico, de nombre Víctor, que era un bebé cuando el gendarme viajó a Venezuela y desde entonces está privado de la libertad. A medida que fue creciendo y desarrollando, el niño comenzó a reconocerse al verse en fotos en los medios que tratan el caso de su padre. "Víctor no entendía nada y comenzó a preguntar qué pasa", contó Alejandra. Y peor aún. A medida que comenzó a expresarse mejor, el niño, al ver la imagen del gendarme en la televisión decía: "Papá, ese es mi papá", pero no entendía por qué no estaba en su casa, "Y todavía, por supuesto que no lo entiende", reveló con tristeza María Alejandra.

La mujer no tiene explicación para darle. Nahuel continúa detenido, pero ni siquiera saben donde. Si es en la ominosa prisión del Helicoide o si lo trasladaron a otro lugar. Lo único que han tenido en este año es esa cuestionada imagen de Nahuel caminando con una remera celeste delante de algo que parce ser una grada con un alambrado detrás, como si fuera un centro de detención. Las autoridades del régimen bolivariano jamás aclararon el lugar ni la fecha de esa grabación.

mensaje por la detención de Gallo El mensaje al cumplirse un año del viaje del gendarme Gallo que fue detenido en Venezuela y sigue allí con paradero desconocido. (Foto: Cuenta de X de María Alejandra)

María Alejandra: "Hace un año que no volvimos a escuchar su voz"

Ese es uno de los elementos que mejor grafican la inaceptable condición de la detención de Gallo en Venezuela. Si está detenido, aún acusado de "espionaje" (sin una sola prueba presentada en la justicia bolivariana) tiene el derecho de que se sepa en dónde está alojado, su estado de salud, cuando puede llegar a ser enjuiciado y sobre todo, no puede estar incomunicado desde hace un año. Nunca se le permitió hablar con nadie. No solo con su pareja o su pequeño hijo. Con ningún familiar o abogado.

Esa situación - clara violación a los derechos humanos - solo se "quebró" de una manera muy indirecta. Otros presos políticos, que afortunadamente recobraron la libertad, se comunicaron con la familia de Gallo, incluida María Alejandra. Así tuvieron alguna información muy leve y parcial, apenas algunas pocas referencias de quienes compartieron tiempo en prisión con él, pero nada más. Con esos datos, se presume que el gendarme argentino sigue vivo y que el régimen hace oídos sordos a los permanentes reclamos de la Argentina. Milei, en su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, denunció en el plenario a Maduro y a Venezuela por la detención ilegal del gendarme Gallo.

María Alejandra: "Espera angustiante en la Argentina"

"A mí me encantaría que Nahuel estuviera aquí antes de Navidad", dijo en la entrevista a TN. En uno de los últimos contactos con presos liberados de "El Rodeo" (el presunto lugar de detención de Nahuel) le contaron a su pareja que es uno de los hombres que siempre está animado y alienta a los demás. "Sé por lo que me cuentan que a Nahuel no lo han quebrado y eso es lo que les molesta", dijo.

Nahuel Gallo fue detenido, precisamente por ir a visitar a su pareja, que estaba allí por ser venezolana. Hubo que hacer una gran ingeniera de recursos y habilidades diplomáticas para que ella y el hijo de ambos, Víctor, pudieran abandonar Venezuela para radicarse en la Argentina. Y esperar el regreso de Nahuel, en manos del régimen bolivariano de Maduro.

Por eso, cuando se le dio la oportunidad de hablarle directamente al gendarme ilegalmente detenido, su pareja expresó: "Sigue resistiendo porque nunca he dejado de luchar por tí. Tu hijo pregunta por tí y aquí hay mucha gente buena que vela para que no le falte nada. Víctor espera que regreses porque supergrande y te necesita mucho"