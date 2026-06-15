Atención Scaloni: los secretos de Argelia, el peligroso rival de la Selección Argentina en el debut en el Mundial

Quiénes son las principales figuras de Argelia de las que debe cuidarse Argentina

La gran bandera y cuota de calidad del equipo sigue siendo su máxima estrella, el experimentado extremo de 35 años Riyad Mahrez, quien brilló en el Leicester y el Manchester City, y actualmente se desempeña en el Al-Ahli de Arabia Saudita. Sin embargo, la plantilla cuenta con futbolistas de enorme presente en la élite europea:

En el arco y la defensa: El arquero es Luca Zidane (hijo de Zinedine Zidane) , futbolista del Granada de España. En la última línea se destacan los defensores Rayan Aït-Nouri (Manchester City) y Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) .

En el mediocampo: Cuenta con volantes de la talla de Ismaël Bennacer (Milan) , Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) e Ibrahim Maza , un joven de 20 años nacido en Berlín que brilla en el Bayer Leverkusen y es señalado como el sucesor de Mahrez.

En la delantera: Los defensores argentinos deberán vigilar de cerca a Amine Gouiri, centroatacante del Olympique de Marsella que viene de marcar 11 goles en 28 partidos; a Mohamed Amoura (Wolfsburgo); a Saïd Benrahma (Lyon) y al extremo veloz del Feyenoord, Anis Hadj Moussa.

image

Cómo vive Argelia la previa del partido ante la Selección Argentina

A pesar de estar a miles de kilómetros de su tierra natal, el conjunto africano no estará solo. Aunque para los hinchas residentes en Argelia es muy complejo viajar a Estados Unidos por la situación económica y los visados, el país africano cuenta con una importante comunidad de expatriados en Norteamérica que se trasladará a Kansas.

Mientras que en el país del norte de África el partido se seguirá de madrugada (desde las 2:00 AM), el búnker argelino se asentó en la ciudad universitaria de Lawrence, a una hora de Kansas City. Allí, los futbolistas se entrenaron en el Rock Chalk Park y visitaron las instalaciones de la Universidad de Kansas, ganándose el afecto de los habitantes locales en las jornadas previas al cruce ante el equipo de Lionel Messi.