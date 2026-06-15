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Atención Scaloni: los secretos de Argelia, el peligroso rival de la Selección Argentina en el debut en el Mundial

La Selección Argentina inicia el camino en el Grupo J ante una selección del norte de África que combina un orden táctico europeo, un gran poderío de contragolpe y el recuerdo latente de los grandes batacazos históricos.

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Atención Scaloni: los secretos de Argelia, el peligroso rival de la Selección Argentina en el debut en el Mundial

La Selección Argentina ultima detalles en Kansas City para iniciar la defensa del título, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sabe que el debut no será un trámite. Este martes a las 22:00 horas, la Albiceleste se medirá ante Argelia, un rival que llega con una generación renovada, figuras en las principales ligas del mundo y el antecedente de Arabia Saudita en Qatar como recordatorio de que no se puede subestimar a nadie en el estreno.

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Ibrahim Maza, la joya de 20 años de Argelia.

El apodo de "los zorros del desierto" ("Les Fennecs") tiene una fuerte mística ligada a la historia de la región. El equipo africano regresa a la máxima cita tras dos ausencias consecutivas y se ilusiona con dar el golpe frente a los campeones del mundo. Con el orden táctico impuesto por el entrenador bosnio Vladimir Petkovic, exDT de Suiza y la Lazio, los "verdes" se caracterizan por su fuerza defensiva, la presión en todas las líneas, la velocidad de los de arriba y un letal poderío para contragolpear. Sus triunfos previos en los amistosos (1-0 ante Países Bajos en Rotterdam y la goleada 4-0 a Bolivia a puertas cerradas) confirman su gran presente.

Cuáles son los antecedentes históricos de Argelia ante grandes potencias en los Mundiales

El seleccionado africano guarda en su haber dos grandes hitos mundialistas frente a una potencia como Alemania. En el Mundial de España 82, Argelia sorprendió al planeta al derrotar en el debut a la Alemania Federal de Rummenigge por 2-1 (luego un polémico pacto de resultados entre los alemanes y Austria en la última fecha la dejó afuera, lo que obligó a la FIFA a disponer que los partidos decisivos de grupos se jueguen en simultáneo). Décadas más tarde, en Brasil 2014, los argelinos forzaron a la Alemania que luego sería campeona ante Argentina a llegar hasta el tiempo suplementario en octavos de final.

Quiénes son las principales figuras de Argelia de las que debe cuidarse Argentina

La gran bandera y cuota de calidad del equipo sigue siendo su máxima estrella, el experimentado extremo de 35 años Riyad Mahrez, quien brilló en el Leicester y el Manchester City, y actualmente se desempeña en el Al-Ahli de Arabia Saudita. Sin embargo, la plantilla cuenta con futbolistas de enorme presente en la élite europea:

  • En el arco y la defensa: El arquero es Luca Zidane (hijo de Zinedine Zidane), futbolista del Granada de España. En la última línea se destacan los defensores Rayan Aït-Nouri (Manchester City) y Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).

  • En el mediocampo: Cuenta con volantes de la talla de Ismaël Bennacer (Milan), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) e Ibrahim Maza, un joven de 20 años nacido en Berlín que brilla en el Bayer Leverkusen y es señalado como el sucesor de Mahrez.

  • En la delantera: Los defensores argentinos deberán vigilar de cerca a Amine Gouiri, centroatacante del Olympique de Marsella que viene de marcar 11 goles en 28 partidos; a Mohamed Amoura (Wolfsburgo); a Saïd Benrahma (Lyon) y al extremo veloz del Feyenoord, Anis Hadj Moussa.

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Cómo vive Argelia la previa del partido ante la Selección Argentina

A pesar de estar a miles de kilómetros de su tierra natal, el conjunto africano no estará solo. Aunque para los hinchas residentes en Argelia es muy complejo viajar a Estados Unidos por la situación económica y los visados, el país africano cuenta con una importante comunidad de expatriados en Norteamérica que se trasladará a Kansas.

Mientras que en el país del norte de África el partido se seguirá de madrugada (desde las 2:00 AM), el búnker argelino se asentó en la ciudad universitaria de Lawrence, a una hora de Kansas City. Allí, los futbolistas se entrenaron en el Rock Chalk Park y visitaron las instalaciones de la Universidad de Kansas, ganándose el afecto de los habitantes locales en las jornadas previas al cruce ante el equipo de Lionel Messi.

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