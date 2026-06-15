La conmovedora despedida de Flor Vigna a Oliver Tree, muerto junto a Gaspi en la tragedia de Río de Janeiro

Más adelante, la artista relató cómo se conocieron y destacó el apoyo que recibió de parte del cantante desde aquel primer encuentro. “Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos”, escribió.

Según contó, las conversaciones con el músico fueron fundamentales en un período importante de su carrera artística. “Siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante es jugársela sin importar el qué dirán”, recordó al evocar algunas de las enseñanzas que le dejó.

En otro tramo de su mensaje, la ex participante de realities describió a Oliver Tree como una persona singular y con una energía especial. “Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra. No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo”, expresó.

Flor Vigna y Oliver Tree 2

Además, remarcó que cada consejo que recibía del cantante tenía un valor especial porque estaba respaldado por su forma de vivir y de relacionarse con los demás. “Todos sus consejos me hacían verlo conectado con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica”, aseguró.

La tragedia también llevó a Flor Vigna a reflexionar sobre la importancia de aprovechar cada momento. “Qué triste todo. Me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”, manifestó.

Para cerrar su emotiva despedida, compartió parte del último mensaje que había recibido de Oliver Tree, palabras que hoy cobran un significado aún más profundo:“Sentir miedo es bueno, significa que te estás esforzando por salir de tu zona de confort. Sé valiente, paciente, encontrá tu sueño y visualizalo todos los días. Literalmente podés hacer cualquier cosa que te propongas”.

IG Flor Vigna - muerte de Oliver Tree

Quién fue Oliver Tree

Oliver Tree nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Durante su adolescencia dio sus primeros pasos en la música como DJ y también realizó grabaciones junto a la agrupación de rap Mindfuck.

Cuando cumplió 18 años, concretó un acuerdo con R&S Records y editó su primer EP, Demons, un trabajo que llamó la atención por incluir una versión de “Karma Police”, el reconocido tema de Radiohead.

Mientras cursaba la carrera de Tecnología Musical en el Instituto de las Artes de California, comenzó su proyecto solista bajo el nombre de Tree en 2010. Más adelante, en 2016, tuvo una participación en el programa televisivo Last Call With Carson Daly junto al DJ Getter.

Oliver Tree en Brasil horas antes del accidente mortal

Dos años después presentó el EP Alien Boy y continuó expandiendo su carrera con distintos lanzamientos audiovisuales. Entre ellos sobresalió Hurt, cuyo videoclip logró superar el millón de reproducciones durante su primera semana online.

Poco antes del accidente, Oliver Tree había compartido un video en sus redes desde Brasil. Allí aparecía con la camiseta de la selección brasileña y su nombre en la espalda, en medio de la gira internacional que lo había llevado a recorrer el país.