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El impactante relato de la abuela cuyo nieto mató a su mamá policía: "Este..."

Rosa, madre de la agente federal Rosalía Yamila La Roza, quien recibió un disparo por la nuca el pasado 21 de marzo en la vecina ciudad, habló al terminar la segunda audiencia informativa de la causa.

La agente federal Rosalía Yamila La Roza

La agente federal Rosalía Yamila La Roza, quien recibió un disparo por la nuca.  

El crimen que conmocionó a Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe, sigue sumando capítulos cargados de dolor, tensión. A más de un mes del asesinato de la policía federal Rosalía Yamila La Roza, la familia volvió a alzar la voz con un testimonio estremecedor.

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El caso tiene como principal acusado a un adolescente de 15 años, identificado como L. A., quien habría disparado contra su madre. En las últimas horas, el juez Estanislao Surraco resolvió prorrogar la medida que mantiene al joven alojado en un centro especial, fuera del departamento Rosario, mientras avanza la investigación.

Además, ordenó que el adolescente sea evaluado por una junta de salud mental, que deberá determinar su estado psicológico y su capacidad de comprensión de los hechos. Ese informe será clave para definir su situación procesal.

Por el momento, el menor continuará bajo custodia preventiva en un ámbito resguardado.

Mujer policía asesinada por su hijo 2
El impactante relato de la abuela cuyo nieto mat&oacute; a su mam&aacute; polic&iacute;a.

El impactante relato de la abuela cuyo nieto mató a su mamá policía.

El desgarrador testimonio de la abuela

El relato de Rosa, madre de la víctima, expone la dimensión del drama familiar. Entre lágrimas, cuestionó el tratamiento judicial del caso y la protección que recibe el acusado por su edad. “La estamos pasando horrible. Este delincuente asesino no es mi nieto”, expresó con dureza.

Y agregó: “¿Por qué tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?”.

La mujer también denunció falta de transparencia en el proceso judicial: “Nos dicen que no podemos hablar, que todo es secreto. Me cansé del secreto. Perdí a mi hija y no me voy a callar más”.

Un conflicto familiar previo al crimen

Según reconstruyeron los familiares, la relación entre madre e hijo ya presentaba señales de deterioro meses antes del hecho. Rosa aseguró que la víctima había buscado ayuda para contener al adolescente, incluso intentando acompañarlo con distintas estrategias.

Mi hija pidió auxilio hace seis meses, no sabía qué más hacer”, relató.

También mencionó intentos de acercamiento, como viajes familiares, con el objetivo de mejorar el vínculo. Sin embargo, la situación habría escalado hasta el desenlace fatal.

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