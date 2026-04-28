El impactante relato de la abuela cuyo nieto mató a su mamá policía: "Este..."

Mujer policía asesinada por su hijo 2 El impactante relato de la abuela cuyo nieto mató a su mamá policía.

El desgarrador testimonio de la abuela

El relato de Rosa, madre de la víctima, expone la dimensión del drama familiar. Entre lágrimas, cuestionó el tratamiento judicial del caso y la protección que recibe el acusado por su edad. “La estamos pasando horrible. Este delincuente asesino no es mi nieto”, expresó con dureza.

Y agregó: “¿Por qué tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?”.

La mujer también denunció falta de transparencia en el proceso judicial: “Nos dicen que no podemos hablar, que todo es secreto. Me cansé del secreto. Perdí a mi hija y no me voy a callar más”.

Un conflicto familiar previo al crimen

Según reconstruyeron los familiares, la relación entre madre e hijo ya presentaba señales de deterioro meses antes del hecho. Rosa aseguró que la víctima había buscado ayuda para contener al adolescente, incluso intentando acompañarlo con distintas estrategias.

“Mi hija pidió auxilio hace seis meses, no sabía qué más hacer”, relató.

También mencionó intentos de acercamiento, como viajes familiares, con el objetivo de mejorar el vínculo. Sin embargo, la situación habría escalado hasta el desenlace fatal.