Cuáles fueron las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que murió por eutanasia

A pesar del contexto, intentó proteger a su entorno más cercano. Decidió atravesar el momento final sin la presencia de su familia, para evitarles un sufrimiento mayor. “No quiero que me vean cerrando los ojos”, expresó antes del procedimiento.

noelia-sostuvo-el-deseo-de-morir-por-eutanasia-durante-dos-anos-foto-gentileza-antena-3-ICIBBBEYDJFIZEM64TM5MP2NXM Noelia sostuvo el deseo de morir por eutanasia durante dos años. (Foto: gentileza Antena 3)

El proceso se realizó en el Hospital Vall d’Hebron bajo un protocolo sanitario estricto. El equipo médico aplicó tres fármacos por vía intravenosa: primero se indujo un sueño profundo y luego se provocó un paro cardiorrespiratorio, con el objetivo de evitar cualquier tipo de dolor.

El procedimiento duró aproximadamente 15 minutos y se llevó adelante conforme a la legislación vigente en España, que regula el acceso a la eutanasia en determinados casos.

El trasfondo de una historia marcada por el trauma

Detrás de su decisión hubo una historia atravesada por el dolor. En octubre de 2022, tras sobrevivir a una violación grupal, Noelia intentó quitarse la vida y sufrió lesiones irreversibles que derivaron en su condición de salud.

Desde entonces, inició un largo proceso de rehabilitación, acompañado de secuelas físicas y psicológicas que, según sus propias palabras, se volvieron imposibles de sobrellevar.

noelia-castillo-ramos-tenia-25-anos-y-era-de-barcelona-foto-el-voz-de-ibiza-PWFLKBNK7ZCN5KQIR6ZBSLJ4KA La joven de 25 años que murió por eutanasia.

Su caso expuso la complejidad de estas decisiones, donde se entrecruzan el sufrimiento personal, la salud mental y los límites de la medicina.

Un caso que impactó en la política

La historia de Noelia Castillo Ramos trascendió lo individual y generó un fuerte debate en España. Su situación llegó al Congreso, donde la presidenta de la cámara, Francina Armengol, defendió su derecho a decidir.

En contraposición, el partido Vox cuestionó el procedimiento y lo calificó como una “ejecución”, lo que profundizó la discusión pública.

Finalmente, la resolución judicial que habilitó la eutanasia, pese a la oposición familiar, refuerza el derecho individual del paciente y marca un precedente para futuros casos en el país.