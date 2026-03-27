Cuáles fueron las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que murió por eutanasia
Tras una dura batalla judicial y familiar, consiguió la asistencia y eligió morir sola en España. La frase final sintetizó el desgaste acumulado durante años de dolor.
Cuáles fueron las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos.
La historia de Noelia Castillo Ramos volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre la eutanasia en España. Con 25 años y atravesada por un profundo sufrimiento físico y emocional, la joven accedió a la muerte asistida en un hospital de Barcelona tras un extenso proceso judicial y familiar que generó fuerte repercusión.
“Por fin puedo descansar”, fueron sus últimas palabras, según relató en una entrevista con Telecinco España. La frase sintetizó el desgaste acumulado durante añosde dolor que, según contó en reiteradas ocasiones, ya no podía soportar.
Noelia padecía paraplejia y sufría dolores constantes e intensos, lo que la llevó a solicitar la eutanasia. Durante dos años mantuvo su pedido, incluso frente a trabas legales y la oposición de su padre.
En una de sus últimas entrevistas, fue contundente: “Ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”.
A pesar del contexto, intentó proteger a su entorno más cercano. Decidió atravesar el momento final sin la presencia de su familia, para evitarles un sufrimiento mayor. “No quiero que me vean cerrando los ojos”, expresó antes del procedimiento.
El proceso se realizó en el Hospital Vall d’Hebron bajo un protocolo sanitario estricto. El equipo médico aplicó tres fármacos por vía intravenosa: primero se indujo un sueño profundo y luego se provocó un paro cardiorrespiratorio, con el objetivo de evitar cualquier tipo de dolor.
El procedimiento duró aproximadamente 15 minutos y se llevó adelante conforme a la legislación vigente en España, que regula el acceso a la eutanasia en determinados casos.
El trasfondo de una historia marcada por el trauma
Detrás de su decisión hubo una historia atravesada por el dolor. En octubre de 2022, tras sobrevivir a una violación grupal, Noelia intentó quitarse la vida y sufrió lesiones irreversibles que derivaron en su condición de salud.
Desde entonces, inició un largo proceso de rehabilitación, acompañado de secuelas físicas y psicológicas que, según sus propias palabras, se volvieron imposibles de sobrellevar.
Su caso expuso la complejidad de estas decisiones, donde se entrecruzan el sufrimiento personal, la salud mental y los límites de la medicina.
Un caso que impactó en la política
La historia de Noelia Castillo Ramos trascendió lo individual y generó un fuerte debate en España. Su situación llegó al Congreso, donde la presidenta de la cámara, Francina Armengol, defendió su derecho a decidir.
En contraposición, el partido Vox cuestionó el procedimiento y lo calificó como una “ejecución”, lo que profundizó la discusión pública.
Finalmente, la resolución judicial que habilitó la eutanasia, pese a la oposición familiar, refuerza el derecho individual del paciente y marca un precedente para futuros casos en el país.