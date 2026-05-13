"¿Qué hizo Lolo?": el feroz cruce entre Gastón Trezeguet y Sol Pérez por las plantas de Gran Hermano

Lolo continúa en la famosa “placa planta”, acompañada por Eduardo, Grecia, Juanicar, Ttiti y Zunino, un grupo que muchos señalan como los más pasivos dentro del juego.

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Qué dijo Laura Ubfal sobre el grosero error en la última gala de eliminación de Gran Hermano

La noche del lunes en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) quedará marcada en la memoria de los seguidores del reality, aunque no precisamente por el juego. La gala de eliminación entre Daniela De Lucía y Danelik terminó opacada por un insólito error en vivo que desató un verdadero escándalo en redes y obligó a Santiago del Moro a dar explicaciones en plena transmisión.

El episodio ocurrió cuando el conductor pidió mostrar en pantalla los porcentajes parciales de votación para mantener la tensión. Lo que apareció fue un cálculo imposible: un 53,1 por ciento frente a un 56,9 por ciento, sumando un total del 110 por ciento. La inconsistencia generó sorpresa inmediata en el estudio y una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios instalaron la palabra “fraude”.

Tras el corte comercial, Del Moro intentó calmar las aguas. Explicó que se trataba de un "error de tipeo" al transcribir los datos de la escribana. Minutos más tarde, la pantalla mostró las cifras corregidas: 52,9 por ciento contra 47,1por ciento. Sin embargo, la aclaración no alcanzó para frenar el malestar. Ante los gritos del público, el conductor reaccionó con firmeza: "Chicos, si no saben cuál es cuál", recordando que los porcentajes se mostraban sobre siluetas anónimas, sin identificar a las participantes.

El tema siguió generando repercusiones fuera del programa. En una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, Laura Ubfal -panelista del reality y voz habitual en este tipo de polémicas- buscó aportar contexto y bajar la intensidad de la discusión, intentando poner paños fríos a lo sucedido.

Este episodio dejó en claro que, más allá de la competencia, los errores técnicos también pueden convertirse en protagonistas y encender el debate entre los fanáticos del reality.