La fragata más poderosa del país zarpa rumbo al Pacífico para participar en el mayor ejercicio naval del mundo

En esta edición, el Rimpac reunirá a 31 países aliados, desplegando aproximadamente:

40 unidades navales

140 aeronaves

Cinco submarinos

Cerca de 25.000 militares

Las operaciones tendrán como epicentro el entorno marítimo de Hawái, donde se desarrollarán complejas prácticas orientadas a fortalecer capacidades de combate, interoperabilidad, defensa aérea, guerra antisubmarina y coordinación táctica multinacional.

La presencia de España en este ejercicio reafirma su papel como socio estratégico dentro de estructuras de seguridad occidentales y permite que la Armada española perfeccione procedimientos junto a algunas de las principales fuerzas navales del mundo.

La participación en el Rimpac no solo implica entrenamiento, sino también una fuerte señal geopolítica en un contexto internacional marcado por el incremento de tensiones en el Indo-Pacífico.

Pac Dragon-26: otro desafío para reforzar la seguridad marítima internacional

Tras completar su fase en Hawái, la fragata española continuará su misión integrándose en el ejercicio Pac Dragon-26, centrado principalmente en la interoperabilidad naval y la seguridad marítima en aguas del Índico y el Pacífico.

Este operativo se enfoca especialmente en:

Coordinación entre aliados

Respuesta ante amenazas marítimas

Defensa regional

Protección de rutas estratégicas

La combinación de ambos ejercicios responde a una visión más amplia impulsada por la OTAN y naciones asociadas para fortalecer la estabilidad en regiones donde confluyen intereses militares, comerciales y diplomáticos de alcance global.

La misión coloca a España dentro del complejo tablero internacional, en una zona considerada prioritaria por las potencias occidentales debido al creciente peso de China y otros actores estratégicos.

La fragata Victoria también protagoniza operaciones clave en Europa

Mientras el Álvaro de Bazán se dirige al otro lado del mundo, otra unidad española, la fragata Victoria, ha desarrollado una destacada misión en aguas europeas.

La embarcación, perteneciente a la 41 Escuadrilla de Escoltas, participó recientemente en la escolta del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford durante su tránsito por el estrecho de Gibraltar, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta.

Durante esta operación, la Victoria navegó junto a:

USS Winston S. Churchill

USS Bainbridge

El despliegue fue coordinado por el Mando de Operaciones mediante el Mando Operativo Marítimo, y permitió a la Armada española aportar conocimiento especializado sobre el entorno marítimo local, además de facilitar una cooperación estrecha con autoridades civiles y militares nacionales.

Según destacó la propia Armada, esta acción garantizó un paso “seguro y ordenado” por una zona crítica para el comercio y la seguridad internacionales.

Regreso operativo tras meses de lucha contra la piratería en el Índico

La participación de la Victoria en esta misión europea se produjo poco después de completar un extenso despliegue de más de cinco meses en el océano Índico, donde estuvo involucrada en operaciones internacionales contra la piratería marítima.

Ese prolongado operativo permitió a España reforzar:

Seguridad de rutas comerciales

Protección de intereses internacionales

Cooperación con fuerzas aliadas

Presencia militar en regiones de riesgo

El retorno de la Victoria a tareas de escolta evidencia la elevada versatilidad de las unidades españolas y su capacidad para integrarse rápidamente en distintos tipos de escenarios operativos.

La Armada española demuestra así una creciente proyección internacional, capaz de participar tanto en misiones de combate preventivo como en tareas de seguridad marítima y apoyo estratégico.

España amplía su papel en la seguridad global

El despliegue simultáneo de distintas unidades navales españolas en escenarios tan diversos como el Pacífico, el Índico y el estrecho de Gibraltar refleja una política de defensa cada vez más orientada a la cooperación internacional.

En un escenario mundial donde aumentan las tensiones militares, las disputas territoriales y la necesidad de proteger corredores marítimos esenciales, España busca consolidar su papel dentro de alianzas estratégicas como la OTAN y su colaboración con Estados Unidos y otros socios occidentales.

Estas operaciones posicionan a la Armada española como una fuerza moderna, interoperable y preparada para desafíos globales, aumentando su prestigio y relevancia en el ámbito militar internacional.

Un despliegue que refuerza capacidades y proyección internacional

La travesía del Álvaro de Bazán no solo constituye una misión militar, sino también una demostración de capacidad tecnológica, preparación táctica y compromiso diplomático.

El éxito de este tipo de operaciones permite:

Incrementar experiencia operativa

Mejorar entrenamiento conjunto

Reforzar alianzas internacionales

Potenciar la imagen estratégica de España

Con una duración excepcional y participación en dos de las maniobras navales más relevantes del planeta, el despliegue de esta fragata se convierte en un símbolo del creciente protagonismo español en asuntos de seguridad marítima internacional.

La Armada española entra así en una nueva fase de proyección global, donde su presencia ya no se limita a aguas nacionales o europeas, sino que se extiende hacia regiones decisivas para el equilibrio geopolítico del siglo XXI.