De la ficción a la calle, la solución de los automovilistas para evitar a los rompevidrios

De la tele o el celu a la vida real

En el área de San Pablo, los "motoristas" (quienes manejan autos vehículos más grandes) están hartos. Ya lo probaron todo, pero nada desalienta a los delincuentes urbanos.

Intentaron tener autos sucios, sin lavarlos para que no se note que son nuevos. O quitar algún elemento - como un espejo o logos de las marcas - para dar sensación de uso y mal mantenimiento. Otra alternativa es la de cambiar los asientos por modelos más viejos o gastados. Pero nada sirve. Los delincuentes detectan el engaño o no les importa. Siempre que puedan robar algo o el auto completo, conseguirán el dinero que no tienen.

Pero ahora, parecen haber encontrado la solución, o por lo menos, un mecanismo de disuasión efectivo. Y el recurso lo hallaron mirando la tele o el celular. Las películas, las series que se ven por canales de televisión o por las redes de "streaming".

Además, el método no parece ser tan costoso como instalar una alarma en el vehículo que ya se han vuelto inofensivos para detener a los delincuentes.

Esta vez, la ficción supera a la realidad

En pantallas de gran tamaño o pequeñas como la de los celulares, los automovilistas vieron como protegerse adecuadamente. Sobre todo contra los "rompevidrios".

Las sirenas y especialmente esas luces led más que brillantes que utilizan los vehículos de la policía, las ambulancias, los bomberos y cuerpos especiales de seguridad.

Sumado a que en Brasil - San Pablo y Río sobe todo - la policía tiene un nivel de "respeto" que se basa en sus poder de fuego, su equipamiento y también, un historial de hechos violentos que muchas veces no son debidamente esclarecidos por la justicia.

Por lo que para los automovilistas solo fue cuestión de unir los dos mundos. La "tranquilidad" que las fuerzas de la ley dan en las pantallas y los autos particulares con estos aditamentos muy luminosos y por qué no, acompañados por una sirena.

Con menos plata que lo que supone instalar una alarma con el agregado de "antivandalismo" para vidrios o elementos de seguridad para ruedas,baul o el capot; se logra algo que se creía perdido para siempre: la seguridad manejando un auto.

El poder del "giraflex"

Así se llama en Brasil a los dispositivos de luces led estridentes. El más requerido es el azul, pero también se venden en amarillo, blanco, rojo y hasta verde (como las ambulancias).

Es muy habitual, cada vez más (también en el ámbito del AMBA) cruzarse en la calle con autos comunes y corrientes que de pronto parecen transformarse en "patrulleros sin identificación" o vehículos oficiales. En un momento, desde la parrilla o en algún lugar del parabrisas, se encienden esas luces que son imposibles de evitar. Son más que molestas. Además, está disponible el complemento de una sirena.

Quien va por el tránsito se pone en atención, cede el paso o mira lo que sucede por el espejo retrovisor. No se va a detener junto al "auto luminoso" y preguntar: "¿Son policías?".

Este método contra los rompevidrios" es mucho más efectivo de noche. La luz se distingue a muchas cuadras de distancia, cuando es imposible ver qué auto se aproxima. Si los "rompevidrios" ven una histérica luz azul que se combina de manera intermitente con una blanca es probable que elijan otro blanco, menos estridente.

Eso es lo que han aprendido los automovilistas de San Pablo y sus alrededores. Antes, estaban a merced de "rompevidrios" en cualquier lugar. Aunque ensayaran rutas diferentes cada día. Ahora, una luz muy molesta, puede ayudar a camuflarse son fuerzas de seguridad y hacer que las bandas de delincuentes urbanos miren para otro lado.

Más barato y efectivo que una alarma

Los envíos de Streaming por ejemplo, permiten ver la "tecnología" que se renueva en la policía "virtual" temporada tras temporada. Entonces, los automovilistas ven como hay que "aggionarse" para esta a tono contra los "rompevidrios".

Ayudados por los costos: una luz simple en la parrilla del auto puede costar 90 reales ( hoy, unos 6.480 pesos).

Un set que incluya luces blancas y azules intermintentes en el parabrisas (atrás y adelante) pueden subir a 480 reales (unos 34.500 pesos). Siempre resultan más baratas que versiones similares de alarmas para coches.

Seguros, aunque desafiando la ley vigente

La contracara de esta "salvación" es que esos dispositivos en el auto de particulares violan las leyes de seguridad y de tránsito. Están reservadas para fuerzas de la ley y los ciudadanos comunes no pueden instalarlas en sus vehículos. Al menos, "no deben" hacerlo.

Pero chocan con la fuerza de los hechos. Desde vidrios polarizados tan oscuros que no dejan ver el interior o a través de ellos (fundamental para el tránsito atestado de autos de las grandes ciudades) hasta "camuflarse" como grupos especiales de la ley, nada de eso está permitido. Pero es lo único que da cierta tranquilidad ante la violencia de los "rompevidrios" y los delincuentes urbanos.

Los municipios y la propia policía no está en condiciones de multar a todos quienes recurren a los elementos que copian de las pantallas. Es eso o no ir a trabajar o llevar a los chicos a la escuela. Por lo que es mejor hacer la vista gorda.

Como refleja el portal de O globo. Uno de los entrevistados en su nota - que adoptó las luces led buscando no ser nuevamente una víctima - reconoce que no deberían utilizarse. Que sería mejor otro tipo de acción.

"La mejor acción le corresponde a las autoridades", le dijo un conductor a un periodista. Pero justamente eso es lo que falta.