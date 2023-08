Dejó pilotear a su hijo de 12 años y murieron en un accidente: la terrible reacción de la esposa

Pero el drama familiar iba a tener otro episodio. Las autoridades le avisaron a Paula Pridonik, de 27 años, de lo que había sucedido y que habían encontrado los restos de la nave y los cuerpos en un bosque de Rondonia.

Totalmente desbordada por la noticia, la mujer se suicidó de un balazo en la sien. La pareja tenía otro hijo más pequeño quien ahora quedó solo.

padre e hijo muertos en brasil .jpg El empresario ganadero y su hijo, en una foto habitual cuando usaban un avioneta familiar. (Foto: Gentileza Paisefilhos)

¿Un chico al comando, para que el adulto beba cerveza?

Esa parece ser la hipótesis principal para los investigadores que hallaron los restos de la avioneta y los cuerpos del padre y su hijo. Kiko, de 12 años, estaba ubicado en la posición del piloto. Además se conoció un video anterior en el que el ganadero Garon Maia aprieta unos botones mientras le da el "ok" a su hijo para que se haga cargo del despegue.

La edición de las imágenes, luego lo muestra al adulto tomando cerveza de la botella y se presume que su hijo sigue al mando de la aeronave.

La nave se halló en un bosque entre Rondonia y Mato Grosso. El accidente se produjo apenas 5 minutos más tarde del despegue, lo que hace pensar a los peritos que se repitió la escena que muestra ese video: Garon le permitió a Kiko (de 12 años) hacerse cargo del despegue.

La otra tragedia familiar

paula la mujer que se suicidó.jpg Paula, la mujer de 27 años que tomó la decisión de quitarse la vida (Foto: Gentileza Paisefilhos)

Los cuerpos se encontraron al día siguiente de haber salido del aeropuerto. Cuando verificaron la identidad - es un conocido ganadero del Brasil - le avisaron de inmediato a su esposa - quedó en estado de shock. Tanto, que luego del doble funeral, la policía tuvo que regresar al rancho donde vivía la familia en Rondonia.

Paula Pridonik estaba muerta, con un disparo en la sien. A su lado se encontró un arma que estaba registrada por Maia, por lo que creen que se suicidó. Tenía 27 años y era ingeniera civil. La familia estaba compuesta por los dos adultos y dos hijo de Garon Maia. Ahora, el más pequeño perdió a su padre, su hermano y a su madrastra.

"¿Dónde estabas mi señor, mi Dios?"

Ese desconsolado mensaje es una de las últimas actividades que realizó Paula antes de - presuntamente - suicidarse.

Luego del entierro de su esposo y el pequeño Kiko, publicó una foto de los tres (los adultos están besando al adolescente) con este mensaje:

mensaje final de paula pridonik.jpg El desolado mensaje de la mujer que se suicidó luego del accidente aéreo en el que murió su esposo y el hijo de 12 años (Foto: Cuenta de Paula Pridonik)

"¿Dónde estabas mi señor, mi Dios? ¿Por qué no protegiste a mis 'niños'?"

El texto sigue con otro lamento premonitorio: " Yo debería haber ido cuando me llamaste, mi amor, no voy a lograr quedarme aquí sin que me acompañes".

Luego del entierro de Garon y Kiko, Paula estaba en su rancho acompañada por su madre y su hermana. Su mamá contó que de pronto, Paula se levantó y fue hacia su habitación. Desde el living, las otras dos mujeres escucharon poco después el sonido de un disparo.