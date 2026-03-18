Delcy Rodríguez desplazó a Vladimir Padrino López, histórico ministro de Defensa de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desplazó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, una de las figuras más influyentes del chavismo y alineado con Nicolás Maduro, y designó en su lugar a Gustavo González López.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez removió a uno de los hombres más poderosos del chavismo y nombró en su lugar a Gustavo González López, en medio de una reconfiguración del gabinete tras la caída de Nicolás Maduro y un acercamiento con Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desplazó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, una de las figuras más influyentes del chavismo y alineado con Nicolás Maduro, y designó en su lugar a Gustavo González López.
“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, expresó la mandataria en un mensaje en X.
Padrino López estaba al frente de la cartera desde 2014, en el inicio del gobierno de Maduro, tras una etapa marcada por protestas antigubernamentales. Su salida se produce en medio de un proceso de cambios en la estructura de poder del país.
En su reemplazo fue nombrado Gustavo González López, quien recientemente había sido designado como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que asumió el 6 de enero, pocos días después de la captura de Maduro.
“Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, anunció Rodríguez.
El nuevo ministro cuenta con una extensa trayectoria en el área de seguridad. Fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y nuevamente entre 2019 y 2024. Además, ocupó los cargos de ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.
La salida de Padrino López ocurre dos meses y medio después del operativo militar estadounidense que tuvo lugar en Caracas y otros estados, y que derivó en la detención de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.
En paralelo, Rodríguez avanzó con otros cambios en el gabinete. Designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en reemplazo del general Jorge Márquez, quien pasó a ocupar el Ministerio de Vivienda.
Estos movimientos se suman a otras designaciones realizadas desde el 5 de enero, cuando Rodríguez asumió como presidenta encargada, entre ellas la de Paula Henao en Hidrocarburos y Luis Villegas en Industrias y Comercio Nacional, en sustitución de Alex Saab.
En Venezuela, las Fuerzas Armadas no solo tienen un rol central en la defensa, sino también en la gestión de sectores clave como la minería, el petróleo, la distribución de alimentos y las aduanas, en un contexto atravesado por denuncias de abusos y corrupción.
La presidenta encargada también puso en marcha un acercamiento con la administración de Donald Trump, a quien definió como “socio y amigo”, y recibió en Caracas a funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, entre ellos los secretarios de Energía, Chris Wright, y de Interior, Doug Burgum.