Delcy Rodríguez desplazó a Vladimir Padrino López, histórico ministro de Defensa de Maduro

“Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, anunció Rodríguez.

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El nuevo ministro cuenta con una extensa trayectoria en el área de seguridad. Fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y nuevamente entre 2019 y 2024. Además, ocupó los cargos de ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

Los cambios en el Gobierno venezolano

La salida de Padrino López ocurre dos meses y medio después del operativo militar estadounidense que tuvo lugar en Caracas y otros estados, y que derivó en la detención de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.

En paralelo, Rodríguez avanzó con otros cambios en el gabinete. Designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en reemplazo del general Jorge Márquez, quien pasó a ocupar el Ministerio de Vivienda.

Estos movimientos se suman a otras designaciones realizadas desde el 5 de enero, cuando Rodríguez asumió como presidenta encargada, entre ellas la de Paula Henao en Hidrocarburos y Luis Villegas en Industrias y Comercio Nacional, en sustitución de Alex Saab.

En Venezuela, las Fuerzas Armadas no solo tienen un rol central en la defensa, sino también en la gestión de sectores clave como la minería, el petróleo, la distribución de alimentos y las aduanas, en un contexto atravesado por denuncias de abusos y corrupción.

La presidenta encargada también puso en marcha un acercamiento con la administración de Donald Trump, a quien definió como “socio y amigo”, y recibió en Caracas a funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, entre ellos los secretarios de Energía, Chris Wright, y de Interior, Doug Burgum.