Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos y envió el proyecto a la Asamblea
La líder venezolana afirmó que la medida busca “favorecer la convivencia” en el país, en medio de presiones internacionales por la liberación de los detenidos. Además, anunció el cierre de El Helicoide.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un proyecto de ley de amnistía general destinado principalmente a presos políticos, con el objetivo de “ favorecer la convivencia” y avanzar hacia una transición en el país sudamericano. La iniciativa fue presentada durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y ya fue enviada a la Asamblea Nacional para su procesamiento y aprobación.
Rodríguez explicó que la ley de amnistía busca beneficiar en una primera etapa a quienes están detenidos por motivos políticos, aunque aún existen dudas sobre su alcance real y el impacto en el contexto de las denuncias sobre represión de opositores. La mandataria señaló que la propuesta ya había sido discutida con Nicolás Maduro antes de su captura a principios de enero, en una operación militar estadounidense que dio un giro político al país.
La ley podría aprobarse durante la primera semana de febrero y excluiría expresamente a quienes estén condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes, según lo adelantado por Rodríguez. Esta iniciativa se da en medio de una presión internacional creciente —incluida la exigencia de liberación de presos por parte de Estados Unidos— y de un proceso de excarcelaciones que comenzó el 8 de enero.
Las cifras oficiales sobre excarcelaciones son dispares: el ministro del Interior informó de 808 liberaciones desde diciembre, mientras que el fiscal general habló de 643 medidas cautelares y organizaciones de derechos humanos contabilizaron 302. En muchos casos, los excarcelados siguen con restricciones como prohibiciones de declarar a la prensa o a usar redes sociales.
También contempla el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y abuso bajo gobiernos chavistas anteriores.
No hay precedentes de este tipo de amnistía en Venezuela
Además, colectivos civiles como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentaron un proyecto alternativo de amnistía que incluye 12 artículos y propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación, mientras que familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de reclusión exigiendo liberaciones sin condiciones.
En el pasado reciente no hay precedentes de este tipo de amnistía en Venezuela: en 2020, el entonces presidente Nicolás Maduro otorgó un indulto a 110 personas, medida que fue cuestionada por ONG por incluir casos no vinculados a detenciones por motivos políticos.
El debate sobre la amnistía en Venezuela se da en medio de un contexto político inédito tras la captura del ex mandatario, con presiones internacionales sobre el gobierno interino y reclamos internos por una transición más amplia y efectiva.