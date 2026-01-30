En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Presos
Políticos
Venezuela

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos y envió el proyecto a la Asamblea

La líder venezolana afirmó que la medida busca “favorecer la convivencia” en el país, en medio de presiones internacionales por la liberación de los detenidos. Además, anunció el cierre de El Helicoide.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos y envió el proyecto a la Asamblea.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos y envió el proyecto a la Asamblea.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un proyecto de ley de amnistía general destinado principalmente a presos políticos, con el objetivo de “ favorecer la convivencia” y avanzar hacia una transición en el país sudamericano. La iniciativa fue presentada durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y ya fue enviada a la Asamblea Nacional para su procesamiento y aprobación.

Leé también Detuvieron en Venezuela a la prófuga más buscada del caso Generación Zoe, Rosa María González
Rosa María González Rincón fue detenida en Venezuela. (Foto: Diario Extra)

Rodríguez explicó que la ley de amnistía busca beneficiar en una primera etapa a quienes están detenidos por motivos políticos, aunque aún existen dudas sobre su alcance real y el impacto en el contexto de las denuncias sobre represión de opositores. La mandataria señaló que la propuesta ya había sido discutida con Nicolás Maduro antes de su captura a principios de enero, en una operación militar estadounidense que dio un giro político al país.

La ley podría aprobarse durante la primera semana de febrero y excluiría expresamente a quienes estén condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes, según lo adelantado por Rodríguez. Esta iniciativa se da en medio de una presión internacional creciente —incluida la exigencia de liberación de presos por parte de Estados Unidos— y de un proceso de excarcelaciones que comenzó el 8 de enero.

Embed

Las cifras oficiales sobre excarcelaciones son dispares: el ministro del Interior informó de 808 liberaciones desde diciembre, mientras que el fiscal general habló de 643 medidas cautelares y organizaciones de derechos humanos contabilizaron 302. En muchos casos, los excarcelados siguen con restricciones como prohibiciones de declarar a la prensa o a usar redes sociales.

También contempla el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y abuso bajo gobiernos chavistas anteriores.

No hay precedentes de este tipo de amnistía en Venezuela

Además, colectivos civiles como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentaron un proyecto alternativo de amnistía que incluye 12 artículos y propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación, mientras que familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de reclusión exigiendo liberaciones sin condiciones.

manifestacion-de-activistas-y-familiares-de-presos-politicos-en-caracas-el-14-de-abril-de-2025-foto-ariana-cubillosaparchivo-FW5JISXOJVG7XNDDWXBDFCCOM4
Manifestación de activistas y familiares de presos políticos en Caracas el 14 de abril de 2025. (Foto: AP)

Manifestación de activistas y familiares de presos políticos en Caracas el 14 de abril de 2025. (Foto: AP)

En el pasado reciente no hay precedentes de este tipo de amnistía en Venezuela: en 2020, el entonces presidente Nicolás Maduro otorgó un indulto a 110 personas, medida que fue cuestionada por ONG por incluir casos no vinculados a detenciones por motivos políticos.

El debate sobre la amnistía en Venezuela se da en medio de un contexto político inédito tras la captura del ex mandatario, con presiones internacionales sobre el gobierno interino y reclamos internos por una transición más amplia y efectiva.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Presos Políticos Asamblea Venezuela
Notas relacionadas
María Corina Machado pidió una "transición real" en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio en Washington
Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo sobre Venezuela y habilitó el regreso de vuelos desde EEUU
El régimen venezolano liberó a Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar