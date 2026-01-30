Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos y envió el proyecto a la Asamblea.

También contempla el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y abuso bajo gobiernos chavistas anteriores.

No hay precedentes de este tipo de amnistía en Venezuela

Además, colectivos civiles como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentaron un proyecto alternativo de amnistía que incluye 12 artículos y propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación, mientras que familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de reclusión exigiendo liberaciones sin condiciones.

manifestacion-de-activistas-y-familiares-de-presos-politicos-en-caracas-el-14-de-abril-de-2025-foto-ariana-cubillosaparchivo-FW5JISXOJVG7XNDDWXBDFCCOM4 Manifestación de activistas y familiares de presos políticos en Caracas el 14 de abril de 2025. (Foto: AP)

En el pasado reciente no hay precedentes de este tipo de amnistía en Venezuela: en 2020, el entonces presidente Nicolás Maduro otorgó un indulto a 110 personas, medida que fue cuestionada por ONG por incluir casos no vinculados a detenciones por motivos políticos.

El debate sobre la amnistía en Venezuela se da en medio de un contexto político inédito tras la captura del ex mandatario, con presiones internacionales sobre el gobierno interino y reclamos internos por una transición más amplia y efectiva.