"Estamos logrando avances extraordinarios": la conversación de Trump con Delcy Rodríguez

"Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse", replicó Trump luego en su red social Truth.

Allí agregó que en la conversación "se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional". "Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", celebró.

Qué dijo Delcy Rodríguez

"Podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", expresó Rodríguez después de la conversación.

Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro y fue designada presidenta interina tras la captura del líder chavista y su esposa, ha buscado proyectar una apertura política y solicitar cooperación internacional luego de la detención de las autoridades anteriores.

Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez Cabello Reuters La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, brindaron una conferencia de prensa en Caracas. (Foto: Reuters).

En ese contexto, la funcionaria informó que en los últimos días han sido liberados numerosos presos políticos y que el proceso de excarcelaciones “se mantiene abierto”, en un intento por consolidar un clima de mayor tolerancia y diálogo en el país.

La conversación entre Trump y Rodríguez refleja un giro en las relaciones entre ambos gobiernos desde que fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro a inicios de enero, en una operación que generó fuerte impacto diplomático internacional.