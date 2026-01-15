Delcy Rodríguez propuso reformar la ley de hidrocarburos en Venezuela para atraer inversiones
La legislación vigente exige que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantenga la mayoría accionaria en todos los proyectos conjuntos con socios extranjeros.
La recientemente designada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que enviará a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos. El objetivo es facilitar nuevas inversiones en el sector petrolero, en un contexto marcado por el interés de empresas estadounidenses y un esquema de control financiero supervisado por Washington.
El anuncio se produjo durante su discurso anual ante el Parlamento, apenas diez días después de asumir el cargo tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Según explicó Rodríguez, la iniciativa apunta a atraer capital hacia áreas de la industria energética que permanecieron históricamente inactivas.
“La reforma permitirá que estos flujos de inversión se incorporen a nuevos campos, donde nunca hubo desarrollo o no existe infraestructura”, sostuvo la funcionaria. No obstante, evitó brindar detalles técnicos sobre el proyecto ni precisó un cronograma legislativo para su tratamiento.
En su intervención, Rodríguez también se refirió al destino de los ingresos petroleros y aseguró que serán utilizados para mejorar los salarios y financiar servicios públicos. En ese marco, anunció la creación de dos fondos especiales que recibirán “cualquier divisa” que ingrese al país: uno orientado a complementar los ingresos laborales y otro destinado a hospitales, escuelas, viviendas y servicios básicos, como agua, electricidad y vialidad.
Actualmente, la legislación venezolana obliga a que la estatal Petróleos de Venezuela mantenga la mayoría accionaria en todos los proyectos conjuntos con capital extranjero. Este esquema, central en el modelo energético del país, es señalado por analistas como una de las trabas para captar inversiones internacionales y modernizar la industria, especialmente bajo el régimen de sanciones.
Ventas de crudo y control estadounidense
Las declaraciones de Rodríguez se conocieron luego de que Estados Unidos confirmara que alrededor de USD 500 millones ya fueron generados por la venta de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo con Caracas. Según Washington, esos fondos permanecen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, y una fuente del sector energético indicó que la cuenta principal estaría radicada en Qatar.
Rodríguez asumió la jefatura del régimen tras la operación militar estadounidense que derivó en la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. En su discurso, defendió la continuidad de varios funcionarios del gobierno anterior y afirmó que trabaja en un plan político para 2026, con el que busca “forjar una nueva política en Venezuela”.
Mensajes cruzados con Washington
Uno de los pasajes más llamativos de su exposición fue el tono hacia Estados Unidos. Rodríguez apeló a la diplomacia y aseguró que estaría dispuesta a viajar a Washington si fuera necesario. “Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, afirmó.
Al mismo tiempo, denunció lo que calificó como un “bloqueo naval” previo a la captura de Maduro y sostuvo que la decisión estadounidense de confiscar buques petroleros sancionados fue el paso previo a la operación militar del 3 de enero. “Cruzaron la línea roja. Atacaron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro. Es una mancha en las relaciones bilaterales”, sostuvo.
Pese a esas acusaciones, Rodríguez confirmó que mantiene contactos directos con la Casa Blanca y reveló que conversó telefónicamente con el presidente Donald Trump sobre una “agenda de trabajo bilateral”, que incluye el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.
El discurso coincidió con una reunión en Washington entre Trump y la líder opositora María Corina Machado. Desde la Casa Blanca, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt afirmó que Trump considera a Rodríguez “extremadamente cooperativa” y que está conforme con la evolución de la transición.
En este escenario, las definiciones de Rodríguez delinean los primeros ejes de su gestión interina: una reforma del marco petrolero para atraer inversiones, el uso social de los ingresos energéticos y una relación pragmática con Estados Unidos, marcada por la cooperación económica y un discurso político que combina apertura diplomática con fuertes críticas al accionar reciente de Washington.