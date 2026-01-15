Delcy Rodríguez propuso reformar la ley de hidrocarburos en Venezuela para atraer inversiones

Embed

Actualmente, la legislación venezolana obliga a que la estatal Petróleos de Venezuela mantenga la mayoría accionaria en todos los proyectos conjuntos con capital extranjero. Este esquema, central en el modelo energético del país, es señalado por analistas como una de las trabas para captar inversiones internacionales y modernizar la industria, especialmente bajo el régimen de sanciones.

Ventas de crudo y control estadounidense

Las declaraciones de Rodríguez se conocieron luego de que Estados Unidos confirmara que alrededor de USD 500 millones ya fueron generados por la venta de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo con Caracas. Según Washington, esos fondos permanecen en cuentas bancarias bajo control estadounidense, y una fuente del sector energético indicó que la cuenta principal estaría radicada en Qatar.

Rodríguez asumió la jefatura del régimen tras la operación militar estadounidense que derivó en la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. En su discurso, defendió la continuidad de varios funcionarios del gobierno anterior y afirmó que trabaja en un plan político para 2026, con el que busca “forjar una nueva política en Venezuela”.

Mensajes cruzados con Washington

Uno de los pasajes más llamativos de su exposición fue el tono hacia Estados Unidos. Rodríguez apeló a la diplomacia y aseguró que estaría dispuesta a viajar a Washington si fuera necesario. “Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, afirmó.

Al mismo tiempo, denunció lo que calificó como un “bloqueo naval” previo a la captura de Maduro y sostuvo que la decisión estadounidense de confiscar buques petroleros sancionados fue el paso previo a la operación militar del 3 de enero. “Cruzaron la línea roja. Atacaron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro. Es una mancha en las relaciones bilaterales”, sostuvo.

Pese a esas acusaciones, Rodríguez confirmó que mantiene contactos directos con la Casa Blanca y reveló que conversó telefónicamente con el presidente Donald Trump sobre una “agenda de trabajo bilateral”, que incluye el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

El discurso coincidió con una reunión en Washington entre Trump y la líder opositora María Corina Machado. Desde la Casa Blanca, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt afirmó que Trump considera a Rodríguez “extremadamente cooperativa” y que está conforme con la evolución de la transición.

En este escenario, las definiciones de Rodríguez delinean los primeros ejes de su gestión interina: una reforma del marco petrolero para atraer inversiones, el uso social de los ingresos energéticos y una relación pragmática con Estados Unidos, marcada por la cooperación económica y un discurso político que combina apertura diplomática con fuertes críticas al accionar reciente de Washington.