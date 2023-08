Desesperada búsqueda de dos argentinos en Málaga: una tormenta de viento y la pista del mate

Embed

Ese día se produjo una suerte de tormenta o de fuertes vientos en la zona, lo que hizo difícil permanecer en el agua, sobre todo en una tabla y relativamente lejos de la costa.

Activa búsqueda sin resultados

Santiago, hermano de Emmanuel,fue el encargado de dar la voz de alerta. Se comunicó con la policía para advertir que los dos jóvenes no regresaban y que solo habían salido para desayunar - tomando mate - sobre las tablas a unos metros de la costa.

Enseguida se activó un sistema para intentar localizarlos. Como dijimos, ese mismo día el tiempo se descompuso y varias pequeñas embarcaciones fueron sorprendidas en el mar y necesitaron ayuda.

El ayuntamiento de Málaga y la policía nacional desplegaron lanchas y barcos de patrulla, helicópteros y hasta un avión para recorrer la zona que pudieron haber llegado a recorrer ambos argentinos.

chicos argentinos .jpg los dos argentinos que fueron a buscar dinero en el verano europeo y están desaparecidos (Foto: Gentileza El español)

Como los vientos dominaron parte del domingo, la búsqueda se amplió a un radio de 27 kilómetros. No porque esa distancia hayan remado los jóvenes sino porque especulan con que el viento y el movimiento del mar pudo llevarlos sin control.

Hallazgos parciales y preocupantes

Hasta el momento, solo encontraron una de las dos tablas y parte del equipo de mate. No es una buena señal porque indica que efectivamente algo les ocurrió. Por lo menos, uno de los dos no pudo seguir remando. Además llevan demasiado tiempo para estar en el agua, más allá de que la temperatura del mar no sea extremadamente fría por estar en el verano.

La zona cercana a Málaga está plagada de sitios que se llenan de turistas, como Ronda por ejemplo. Por eso, suponer que puedan haber llegado a una playa o costa "deshabitada" y que nadie note su presencia parece como una posibilidad más que remota.

avisos de datos .jpg Avisos como este en las redes, pidiendo ayuda sobre los dos jóvenes argentinos perdidos (Foto: Gentileza el Español)

Orientando la búsqueda

Los equipos de rescate, tras analizar los vientos y el movimiento de la marea, han relocalizado la búsqueda. Se mueven en un radio que va desde Málaga, donde los chicos se echaron a la mar, hasta Nerja, que como dijimos es uno de los centros turísticos más importantes de esa zona costera de Andalucía.

costa de malaga .jpg

Nerja es un pueblo muy bonito. Pero se volvió en una "referencia obligada" en las proximidades de Málaga gracias al éxito de la televisión española, "Verano Azul".

Realizada en 1979 relata las aventuras de un grupo de adolescentes allí guiados por varios adultos, entre ellos "Chanquete" un viejo marino interpretado por el gran actor español Antonio Fernandis.

Por ruta, la distancia es de apenas 62 kilómetros. Pero para buscar a dos personas perdidas en el mar, es una superficie enorme.