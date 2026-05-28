Dominará todo el Atlántico: este el submarino que tendrá el país y que se está construyendo

El submarino Álvaro Alberto y el corazón del programa PROSUB

La construcción del submarino nuclear brasileño forma parte del Programa de Desarrollo de Submarinos, conocido como PROSUB. Esta iniciativa nació a partir de un acuerdo estratégico firmado entre Brasil y Francia, cuyo objetivo principal fue modernizar completamente la fuerza submarina brasileña.

El programa incluye la fabricación de cuatro submarinos convencionales y una unidad de propulsión nuclear. La colaboración francesa resultó clave en los aspectos técnicos relacionados con diseño estructural, transferencia tecnológica y capacitación de personal especializado.

El SN Álvaro Alberto será la pieza más sofisticada de toda la flota. Según estimaciones oficiales, la embarcación tendrá cerca de 100 metros de longitud y un desplazamiento aproximado de 6.000 toneladas, dimensiones que lo convertirán en uno de los submarinos más grandes jamás construidos en la región.

Además, contará con espacio para una tripulación cercana a las 100 personas y dispondrá de sistemas especialmente diseñados para operaciones de larga duración en aguas profundas.

La fase de ensamblaje estructural comenzó oficialmente en 2023 y marcó un momento histórico para la industria militar brasileña. Las autoridades consideran que el proyecto no solo fortalecerá la defensa nacional, sino que también impulsará sectores tecnológicos e industriales vinculados a la energía nuclear, la ingeniería naval y la fabricación de componentes estratégicos.

Una tecnología reservada para pocas naciones

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que Brasil no posee armas nucleares ni integra el grupo de potencias atómicas militares. Sin embargo, el país sí logró autorización internacional para desarrollar reactores nucleares destinados exclusivamente a propulsión naval.

Esa diferencia es fundamental desde el punto de vista diplomático. El reactor del submarino no estará destinado a transportar armamento nuclear, sino a generar la energía necesaria para alimentar el sistema de propulsión de la nave.

La tecnología nuclear aplicada a submarinos ofrece ventajas operativas enormes respecto de las embarcaciones convencionales. Mientras los submarinos tradicionales deben emerger periódicamente para recargar baterías y renovar oxígeno, un submarino nuclear puede permanecer sumergido durante períodos extremadamente prolongados.

Esa autonomía incrementa de forma considerable la capacidad de vigilancia, patrullaje y respuesta militar en áreas oceánicas alejadas de la costa.

Para Brasil, esto resulta especialmente importante debido a la dimensión de su territorio marítimo. El país posee una extensa franja costera y enormes reservas de petróleo offshore ubicadas en aguas profundas del Atlántico Sur.

Las autoridades brasileñas consideran que la protección de esos recursos estratégicos será cada vez más importante en las próximas décadas.

Francia y la transferencia tecnológica

La participación francesa se convirtió en uno de los pilares fundamentales del programa. El diseño base de los submarinos convencionales utilizados por Brasil deriva del modelo Scorpène, ampliamente reconocido dentro del mercado internacional de defensa.

Sin embargo, las unidades brasileñas fueron modificadas para adaptarse a requerimientos específicos de la Marina local. Esto implicó cambios en dimensiones, sistemas internos y capacidades operativas.

Los submarinos Riachuelo, Humaitá, Tonelero y Angostura representan los primeros resultados concretos del acuerdo bilateral. Estas unidades comenzaron a incorporarse gradualmente entre 2022 y 2025, fortaleciendo la capacidad submarina brasileña.

Cada uno de ellos supera los 70 metros de longitud y posee sistemas de combate modernos, además de armamento avanzado compuesto por torpedos F21, considerados mucho más precisos y eficientes que modelos utilizados anteriormente.

La experiencia obtenida durante la fabricación de estas embarcaciones fue determinante para avanzar hacia la construcción del submarino nuclear.

Francia aporta asesoramiento técnico en sectores no nucleares, mientras que Brasil concentra gran parte del desarrollo relacionado con el reactor y los sistemas energéticos.

El desafío del reactor nuclear brasileño

El reactor que impulsará al Álvaro Alberto será diseñado y fabricado por Brasil, un aspecto considerado estratégico por las autoridades del país.

El sistema funcionará mediante tecnología de agua presurizada, utilizada actualmente por varias de las marinas más poderosas del mundo. Este tipo de reactor permite generar enormes cantidades de energía de manera estable y segura.

El desarrollo de esa capacidad tecnológica comenzó varias décadas atrás. Desde los años 70, Brasil invirtió recursos en investigación nuclear, especialmente en el dominio del ciclo del uranio y el enriquecimiento de combustible.

Con el tiempo, parte de esos conocimientos fueron utilizados también en proyectos civiles y energéticos. Sin embargo, la dimensión militar retomó protagonismo a partir del relanzamiento del PROSUB durante la década del 2000.

Actualmente, científicos, ingenieros y especialistas trabajan simultáneamente en distintas etapas del reactor naval mientras avanza la construcción del casco del submarino.

El desafío técnico es enorme debido a la complejidad de integrar sistemas nucleares dentro de una plataforma submarina capaz de operar durante largos períodos bajo el agua.

Miles de millones de dólares para fortalecer la soberanía marítima

El programa submarino representa una de las inversiones militares más costosas realizadas por Brasil en tiempos recientes.

Diversos informes oficiales indican que el costo total del PROSUB podría superar los 8.000 millones de dólares. La cifra incluye infraestructura naval, desarrollo tecnológico, construcción de submarinos y capacitación de personal.

En 2023, el gobierno brasileño destinó más de 100 millones de dólares adicionales para continuar avanzando con el reactor nuclear y otras áreas vinculadas a la industria naval.

La administración encabezada por Luiz Inácio Lula da Silva considera que el proyecto tendrá efectos de largo plazo sobre la economía y el desarrollo científico nacional.

El Complejo Naval de Itaguaí, por ejemplo, se convirtió en un centro estratégico donde participan cientos de empresas, técnicos e investigadores brasileños.

Las autoridades sostienen que la transferencia tecnológica generará beneficios industriales que trascenderán el ámbito militar y podrían impulsar nuevos desarrollos en sectores civiles.

El Atlántico Sur como prioridad geopolítica

La estrategia marítima brasileña se encuentra profundamente vinculada al Atlántico Sur, una región considerada cada vez más relevante desde el punto de vista geopolítico.

Brasil posee una de las costas más extensas de América y enormes reservas energéticas localizadas en plataformas marítimas alejadas del continente.

Además, el comercio internacional brasileño depende en gran medida de rutas marítimas estratégicas que atraviesan el Atlántico.

En ese contexto, el desarrollo de un submarino nuclear aparece como una herramienta destinada a fortalecer la capacidad de vigilancia y disuasión militar.

La autonomía que ofrece la propulsión nuclear permitirá que la Marina brasileña mantenga presencia constante en áreas remotas sin necesidad de regresar frecuentemente a puerto.

Especialistas en defensa consideran que esto aumentará significativamente la capacidad operativa del país y mejorará su capacidad de respuesta ante eventuales amenazas o conflictos regionales.

Impacto regional y diferencias con otros países sudamericanos

La magnitud del proyecto brasileño genera inevitablemente comparaciones con el resto de América Latina.

Actualmente, ningún otro país sudamericano posee un programa de submarinos nucleares en desarrollo. Tanto Argentina como Chile cuentan con fuerzas navales importantes, pero sin proyectos equivalentes en términos tecnológicos.

Esto posiciona a Brasil en un lugar singular dentro del continente.

Aunque las autoridades brasileñas insisten en que el programa tiene objetivos defensivos y no ofensivos, la incorporación de tecnología nuclear naval representa un salto estratégico considerable.

Diversos analistas sostienen que el proyecto podría redefinir el equilibrio marítimo regional durante las próximas décadas.

Además, el avance brasileño refuerza su aspiración histórica de convertirse en una potencia global con capacidad de influencia internacional más allá de Sudamérica.

El futuro del submarino nuclear brasileño

Por el momento, el SN Álvaro Alberto continúa avanzando en su fase de construcción mientras el reactor nuclear sigue siendo desarrollado en paralelo.

La Marina brasileña estima que el submarino podría entrar en servicio durante la próxima década, aunque los plazos dependen de múltiples factores técnicos y presupuestarios.

El éxito del programa colocaría a Brasil dentro de un grupo extremadamente reducido de países capaces de operar submarinos nucleares de fabricación propia.

Más allá de su dimensión militar, el proyecto también simboliza una apuesta nacional por el desarrollo tecnológico, la autonomía industrial y la consolidación de capacidades científicas estratégicas.

En un escenario internacional cada vez más competitivo, Brasil decidió mirar hacia el océano y apostar por una herramienta capaz de cambiar su posición geopolítica en el Atlántico Sur.

La construcción del Álvaro Alberto ya es observada como uno de los proyectos militares más ambiciosos jamás emprendidos en América Latina y como una señal clara de que Brasil busca ocupar un papel cada vez más influyente dentro del mapa global de defensa y tecnología.