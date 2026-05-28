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Truco casero: para qué sirve frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina y por qué lo recomiendan

Frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina se convirtió en el truco casero que cada vez más personas usan y deja resultados sorprendentes.

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Truco casero: para qué sirve frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina y por qué lo recomiendan. (Foto: Archivo)

Truco casero: para qué sirve frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina y por qué lo recomiendan. (Foto: Archivo)

Frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina se convirtió en uno de los trucos caseros más comentados para mantener el acero inoxidable limpio, brillante y libre de olores. Aunque muchas personas todavía recurren a limpiadores industriales, esta combinación natural ganó popularidad por su efectividad, su bajo costo y la facilidad con la que puede aplicarse en pocos minutos.

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Con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar, este método permite remover restos de grasa, marcas de agua, manchas opacas y suciedad acumulada sin necesidad de utilizar químicos abrasivos. Además, aporta un aroma fresco y ayuda a conservar mejor el aspecto de la cocina.

Cada vez más especialistas en limpieza doméstica recomiendan alternativas naturales para evitar el desgaste de determinadas superficies. En ese contexto, la mezcla de limón y sal gruesa aparece como una de las soluciones más prácticas para quienes buscan resultados rápidos y económicos.

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Por qué recomiendan frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina

La efectividad de este truco casero se explica por las propiedades que tiene cada ingrediente por separado. Cuando ambos se combinan, generan una limpieza profunda capaz de eliminar residuos difíciles sin dañar el acero inoxidable.

La sal gruesa actúa como un abrasivo natural. Gracias a su textura, ayuda a despegar restos de suciedad adherida, grasa acumulada y pequeñas partículas que suelen quedar en la superficie de la bacha después del uso diario.

El limón, por su parte, contiene ácido cítrico. Ese componente tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes que facilitan la eliminación de manchas y neutralizan los malos olores que se generan por restos de comida o humedad.

Además, el jugo de limón aporta brillo y deja una sensación de limpieza mucho más fresca dentro de la cocina. Por eso, muchas personas eligen este método no solo por cuestiones económicas, sino también por el aroma natural que deja después de usarlo.

Qué manchas puede eliminar este truco casero

Uno de los motivos por los cuales este método se volvió tan popular es la variedad de suciedad que puede remover en pocos minutos.

Entre las manchas más frecuentes que ayuda a eliminar aparecen:

  • Marcas de agua seca.
  • Restos de jabón.
  • Grasa adherida.
  • Manchas opacas.
  • Residuos de alimentos.
  • Olores desagradables.
  • Pequeñas acumulaciones de sarro superficial.

En las bachas de acero inoxidable, estas marcas suelen aparecer con rapidez debido al contacto constante con agua, detergente y restos de comida. Con el tiempo, la superficie pierde brillo y comienza a verse desgastada.

El uso frecuente de productos químicos agresivos también puede afectar el acabado original del acero. Por eso, cada vez más personas prefieren métodos naturales que permitan limpiar sin deteriorar la superficie.

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El paso a paso para aplicar sal gruesa y limón en la bacha

La aplicación de este truco es sencilla y no requiere experiencia previa. En pocos minutos se puede realizar una limpieza profunda utilizando elementos básicos.

Para llevar adelante este procedimiento se necesita:

  • 1 limón fresco.
  • 2 cucharadas de sal gruesa.
  • Agua tibia.
  • Una esponja suave o un paño limpio.

Es importante evitar elementos metálicos o fibras demasiado ásperas que puedan rayar el acero inoxidable.

Cómo limpiar correctamente la bacha de la cocina

El primer paso consiste en retirar restos de comida o suciedad superficial con agua corriente. Esto permitirá que la mezcla actúe directamente sobre las manchas adheridas.

Después, se debe cortar el limón por la mitad. Una de las mitades servirá como herramienta para frotar toda la superficie.

Con la bacha todavía húmeda, se recomienda esparcir la sal gruesa de manera uniforme. No hace falta colocar demasiada cantidad: una capa fina suele ser suficiente para generar el efecto abrasivo.

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Luego comienza la parte principal del procedimiento. Se utiliza el limón como si fuera una esponja y se realizan movimientos circulares sobre toda la bacha.

Una vez finalizado el fregado, se aconseja dejar actuar la mezcla entre dos y tres minutos. Ese pequeño tiempo de reposo ayuda a potenciar el efecto limpiador.

Finalmente, se debe enjuagar con abundante agua tibia y secar con un paño limpio. Este último paso resulta fundamental para potenciar el brillo y evitar nuevas marcas de agua.

Cada cuánto tiempo se recomienda hacer esta limpieza en casa

La frecuencia dependerá del uso diario que tenga la cocina. En hogares donde la bacha se utiliza constantemente, muchas personas realizan este procedimiento una o dos veces por semana para mantener el brillo y evitar acumulaciones de grasa.

En otros casos, alcanza con hacerlo de manera ocasional como limpieza profunda complementaria.

Lo importante es no dejar que las manchas se acumulen durante demasiado tiempo, ya que después resultan más difíciles de remover.

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