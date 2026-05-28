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"Empecé a sentirme...": la cruda confesión de Sinner tras ser eliminado por Cerúndolo en Roland Garros

Luego del tremendo batacazo del tenista argentino en el Grand Slam parisino, Jannik Sinner habló ante la prensa internacional. Sin poner excusas en el factor climático, el italiano detalló el calvario físico que padeció en la cancha.

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Empecé a sentirme...: la cruda confesión de Sinner tras ser eliminado por Cerúndolo en Roland Garros

El cimbronazo que sacudió los cimientos del circuito tenístico en París todavía genera repercusiones en el mundo del deporte. Jannik Sinner habló tras su histórica eliminación en Roland Garros y confesó que sufrió un severo cuadro de mareos durante el partido frente a Juan Manuel Cerúndolo. El tenista italiano, actual número 1 del planeta, no puso excusas climáticas y asumió la total responsabilidad de su bajón físico en una de las derrotas más impactantes de los últimos tiempos.

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En sus primeras declaraciones ante los micrófonos de la prensa internacional, el europeo buscó despejar cualquier tipo de justificación ajena a su propio cuerpo para explicar el desenlace en el polvo de ladrillo: “Hacía calor, pero no un calor loco. Siento que era bastante tolerable jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy, pero pasa”, arrancó el europeo intentando quitarle dramatismo a las condiciones de la jornada.

Qué problemas físicos padeció Jannik Sinner ante Juan Manuel Cerúndolo

A pesar de su intento por normalizar el desarrollo del juego, el Rey del circuito ATP sorprendió a todos los presentes al detallar el calvario que vivió adentro de la cancha principal a medida que el argentino le estiraba la definición del encuentro, desgastando sus reservas físicas.

“Empecé a sentirme muy mareado. Muy bajo de energía”, indicó Sinner con una honestidad brutal. Esta revelación encendió de inmediato las alarmas en su búnker de trabajo, dejando en claro que el planteo y el asedio del jugador zurdo lo llevaron al límite absoluto desde lo físico y lo mental, vaciando sus respuestas paulatina y visiblemente ante los ojos del público.

Cuál fue la táctica desesperada que utilizó Sinner para intentar ganarle al argentino

En sintonía con su relato sobre el malestar corporal, el máximo favorito al título admitió que tuvo que apelar a una táctica desesperada y muy poco habitual en su repertorio de elite para intentar estirar el desenlace y forzar una última oportunidad de victoria. El italiano entregó el anteúltimo parcial de manera deliberada con el único objetivo de guardar el escaso resto de nafta que le quedaba para el capítulo definitivo.

“El cuarto set lo dejé ir un poco tratando de tener un poco más de energía en el quinto, pero no pude mantenerlo. Luego todo fue un poco cuesta abajo”, explicó Jannik sobre el bache tenístico que el menor de los Cerúndolo aprovechó a la perfección para hilvanar los quiebres y terminar imponiéndose con parciales de 6-1 y 6-1 en los últimos chicos.

Qué dijo Jannik Sinner sobre el nivel de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros

Lejos de mostrarse fastidioso por verse privado de su gran objetivo de la temporada en canchas lentas, la máxima estrella del circuito masculino mantuvo la caballerosidad deportiva y se tomó un minuto para reconocer el enorme mérito que tuvo Juan Manuel Cerúndolo para sostener la intensidad alta y no dejarlo reaccionar en ningún tramo del cierre.

“Felicitaciones a él, jugó un partido muy sólido, especialmente también al final”, cerró Sinner, rindiéndose ante el nivel del sanisidrense. El triunfo del menor de los hermanos ya es leyenda pura para el tenis nacional, y la confesión del número 1 del mundo agiganta todavía más el valor de la hazaña conseguida en la capital francesa.

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