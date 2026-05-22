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Una eliminación, amenazas y un asesinato: el capítulo más oscuro del Mundial 94

A casi 32 años de uno de los episodios más oscuros en la historia de los Mundiales, una desafortunada jugada, la eliminación del torneo y un brutal crimen marcaron una de las historias más impactantes en la historia de las Copas del Mundo.

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Mundial Estados Unidos 1994 | El asesinato de un futbolista tras un gol en contra se convirtió en uno de los episodios más oscuros y conmocionantes en la historia de las Copas del Mundo.

Mundial Estados Unidos 1994 | El asesinato de un futbolista tras un gol en contra se convirtió en uno de los episodios más oscuros y conmocionantes en la historia de las Copas del Mundo.

El asesinato de Andrés Escobar quedó marcado como uno de los episodios más trágicos en la historia de los Mundiales. El defensor colombiano, conocido como “El Caballero del Fútbol” por su perfil respetuoso dentro y fuera de la cancha, fue asesinado el 2 de julio de 1994, apenas días después de disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos con la selección de Colombia.

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El conjunto cafetero había llegado a ese Mundial rodeado de una enorme expectativa. Tras una clasificación brillante en las Eliminatorias, que incluyó la histórica goleada 5-0 sobre Argentina en el estadio Monumental, muchos especialistas lo señalaban como uno de los equipos capaces de sorprender en el torneo. Incluso, figuras como Pelé llegaron a mencionar a Colombia entre los candidatos al título.

Sin embargo, el equipo dirigido por Francisco “Pacho” Maturana terminó por convertirse en una gran decepción. Colombia debutó con una derrota 3-1 frente a Rumania y quedó obligado a ganar en la segunda fecha ante Estados Unidos. En ese partido llegó la desafortunada jugada que le costaría la vida a Andrés Escobar.

A los 35 minutos del primer tiempo, el defensor intentó despejar un centro peligroso, pero terminó desviando la pelota hacia su propio arco. Ese gol en contra abrió el camino para la derrota colombiana por 2-1 y dejó al equipo prácticamente eliminado del Mundial.

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Aunque Colombia venció 2-0 a Suiza en la última fecha del grupo, el triunfo no alcanzó para avanzar a octavos de final. La temprana eliminación generó una enorme frustración en el país, donde el fútbol estaba atravesado por intereses económicos, apuestas ilegales y vínculos con el narcotráfico.

En aquellos años, varios carteles narco mantenían relaciones con dirigentes, clubes y apuestas clandestinas alrededor del fútbol colombiano. Por eso, tras la eliminación, comenzaron a circular versiones sobre pérdidas millonarias de dinero vinculadas al fracaso de la selección en el Mundial.

El asesinato de Andrés Escobar tras la eliminación de Colombia

Diez días después del partido ante Estados Unidos, durante la madrugada del 2 de julio, Andrés Escobar salió con amigos a un local bailable de Medellín. Según reconstruyó la investigación, al retirarse del lugar mantuvo una discusión en el estacionamiento con varias personas que comenzaron a recriminarle el gol en contra del Mundial.

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La situación escaló rápidamente. Humberto Muñoz Castro, guardaespaldas de empresarios relacionados con el narcotráfico, sacó un arma y le disparó en varias oportunidades. Testigos aseguraron que incluso gritó “gol” después de cada disparo, en una escena que conmocionó al país.

El futbolista fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después a causa de las heridas. Tenía 27 años.

Con el correr de los años surgieron numerosas teorías sobre el trasfondo del crimen y posibles conexiones con el narcotráfico colombiano. Aunque muchas veces se mencionó el nombre de Pablo Escobar por el peso que tuvo en el fútbol del país durante los años 80 y principios de los 90, nunca se comprobó una relación directa entre el capo narco y el asesinato del defensor. De hecho, Pablo Escobar había muerto en diciembre de 1993, varios meses antes del Mundial de Estados Unidos.

La investigación judicial determinó que Humberto Muñoz Castro fue el autor material del crimen. En 1995 fue condenado a 43 años de prisión, aunque posteriormente la pena fue reducida y recuperó la libertad tras cumplir cerca de 11 años detenido.

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La muerte de Andrés Escobar provocó conmoción mundial. Miles de personas asistieron a su funeral en Medellín y distintas figuras del fútbol expresaron su dolor por lo ocurrido. Con el paso del tiempo, el caso quedó como uno de los capítulos más oscuros en la historia del deporte y como símbolo de la violencia que rodeó al fútbol colombiano durante aquella época.

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