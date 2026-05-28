"Mamá...": los desgarradores mensajes de los sobrevivientes atrapados en las cuevas de Laos

Sin embargo, el rescate todavía enfrenta enormes dificultades. Los pasadizos son extremadamente estrechos, en algunos sectores de apenas 60 centímetros, y el agua turbia reduce completamente la visibilidad. Los equipos de rescate advirtieron además sobre la falta de oxígeno dentro de la cueva y pidieron urgentemente más tanques para continuar la operación.

cuevas de Laos inundadas Un rescatista con medio cuerpo en el agua. Así quedaron las cuevas por el efecto de las enormes lluvias que las inundaron. (Foto: Gentileza Divernet)

Algo que, en un ambiente totalmente diferente, puede asemejarse a la difícil tarea que se realizó en las cuevas submarinas de Maldivas. Aunque aquí la urgencia y el desafío es mucho mayor. Tras una semana de incertidumbre, hay cinco personas vivas a quienes rescatar.

Una actividad que puede ser redituable o fatal

No es la primera vez que suceden casos como este en el sudeste asíatico. Los países como Tailandia, Laos, Camboya o Vietnam, tienen cuevas que llegan muy profundo en la tierra. Allí guardan depósito de minerales preciosos. Como el oro. Pero la península está rodeada por el mar y aunque Laos no tiene costa, sus cuevas, están rodeadas de agua que además, se saturan con lluvias torrenciales como estas.

Los hombres atrapados en una cueva inundada de Laos habían ingresado al lugar para buscar oro de manera artesanal, una práctica relativamente común en algunas regiones rurales del país asiático. Según las autoridades locales y medios internacionales, el grupo estaba realizando tareas de minería informal en la provincia montañosa de Xaisomboun cuando quedó aislado por las fuertes lluvias.

drenaje de las cuevas de laos Así trabajan los rescatistas para drenar el agua de las cuevas en las que quedaron atrapados los "mineros". (Foto: Gentileza Divernet)

La actividad consistía en explorar cuevas, túneles naturales y cursos de agua donde suelen encontrarse pequeños depósitos de oro. En muchas zonas pobres de Laos, familias enteras complementan sus ingresos buscando partículas del metal en ríos o excavaciones improvisadas. No se trata de grandes compañías mineras ni de operaciones industriales, sino de trabajos precarios y de alto riesgo realizados por aldeanos locales.

El aumento internacional del precio del oro en los últimos años impulsó todavía más este tipo de actividad. Muchas personas comenzaron a ingresar a cuevas o áreas remotas con herramientas básicas para intentar encontrar pequeñas cantidades del metal que luego pueden vender en mercados locales.

laos El sudeste asíatico o la antigua "indochina". Hay muchas cuevas con minerales valiosos. Pero adentrarse en ellas suele poner en riesgo la vida. (Foto: A24.com)

En este caso, el grupo ingresó a una cueva de difícil acceso y quedó atrapado después de que lluvias torrenciales provocaran inundaciones repentinas y derrumbes que bloquearon las salidas. Los rescatistas explicaron que el agua subió rápidamente dentro de los túneles y dejó a los hombres aislados en sectores elevados de la caverna. Por eso es común que por la búsqueda del oro que puede ser salvador, ponen en riesgo su propia vida.

Todavía no está claro si trabajaban de forma organizada o simplemente eran buscadores ocasionales de oro. Sin embargo, la mayoría de los reportes internacionales los describe como “gold hunters” o “gold miners”, es decir, buscadores o mineros artesanales de oro que intentaban obtener ingresos en una región marcada por la pobreza y el trabajo informal.