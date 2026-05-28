El confuso dato sobre la salud de Pata Villanueva que desató una interna familiar

Lo llamativo fue que horas mas tarde se difundió un escueto parte médico del Hospital Alemán, en el que la institución contradijo los dichos del campeón del Mundial '78 informando que la paciente M.del C. Villanueva se encontraba "internada en la unidad de Terapia Intensiva, bajo estricto control médico", sin mencionar en ningún momento ni la infección urinaria de la que habló Taranti, ni ningún diagnóstico específico lo que llamó poderosamente la atención.

Parte médico de Pata Villanueva

La contradicción de Alberto Tarantini sobre la salud de Pata Villanueva

En este contexto, preocupados por la real situación de Pata Villanueva, este jueves PrimiciasYa volvió a contactar a Alberto Tarantini en busca de aclarar la extraña contradicción. Pero el exfutbolista sólo atinó a responder molesto con la prensa, dejando en claro que la familia no tiene intenciones de dar ninguna explicación.

"La familia no quiere dar explicaciones de nada no tiene por qué; lo único que te puedo decir es que de todo lo que dicen es mentira: ella está bien", confió cortante. Al tiempo que, al tener configurada la duración de sólo 24 horas para sus mensajes enviados en chats nuevos -tras lo cual desaparecen-, reaccionó negando haber dicho lo que efectivamente dijo: que Pata ya no estaba en terapia intensiva si bien continuaría unos días más internada, y que sólo se trataba de una "infección urinaria".

Pata Villanueva con Bernardita y Robertino Tarantini

"Yo nunca hablo, como te dijeron que los hijos hablaron y también es mentira. Entiendo que es el trabajo de ustedes, pero no se juega con la salud de la gente", atinó a argumentar.

"No nos gustan las mentiras y agregan cosas que no son ciertas y que te dijo y que el otro dijo y nada de eso es cierto. Ninguno habló. No se preocupen, no nos interesa ventilar la vida privada de la familia. Disculpá si te contesto terminantemente, pero estamos muy cansados de todo esto y hemos pasado momentos muy difíciles entonces por favor no preguntes más porque no vamos a responder nunca", concluyó cortante y en evidente cortocircuito con las decisiones familiares internas sobre el contacto con los medios y la información brindada sobre la situación de Pata Villanueva. Desde PrimiciasYa, rezamos por la pronta recuperación de la expareja del Conejo Tarantini, cualquiera sea su diagnóstico.